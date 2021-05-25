Com 33 nomes, Inglaterra divulga pré-lista de convocados para a Eurocopa

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A poucos dias do início da Eurocopa, o técnico Gareth Southgate anunciou nesta terça-feira a lista de pré-convocados da Inglaterra para o torneio de seleções do Velho Continente. A competição será realizada entre os dias 11 de junho e 11 de julho, e a final está marcada para o estádio de Wembley, em Londres, na capital inglesa.

+ Veja a tabela da EurocopaDos 33 jogadores chamados nesta primeira lista, sete serão cortados da relação final, que deverá ser apresentada à Uefa até a próxima terça-feira, dia 1º de junho. Antes da competição, o English Team fará amistosos contra Áustria e Romênia, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente.

Diferentemente do habitual, quando 23 jogadores são convocados, a Uefa permitiu que 26 atletas fossem chamados para a Eurocopa. O motivo é em virtude da pandemia da Covid-19, que pode desfalcar as seleções em eventuais casos da doença.