Com 2 de Diego Souza, Grêmio vence e encaminha vaga na final do Campeonato Gaúcho

O Grêmio venceu o Caxias na noite deste domingo (2), no Estádio Centenário, em jogo de ida válido pelas semifinais do Campeonato Gaúcho. Diego Souza foi o responsável por fazer os dois gols do Imortal enquanto Marlon marcou para o time da Serra Gaúcha.O resultado deixa o Imortal mais próximo da decisão do Campeonato Gaúcho - para buscar o tetracampeonato seguido - em uma semana que a equipe comandada por Tiago Nunes terá um jogo importante na quinta-feira (6), contra o Aragua, pela Copa Sul-Americana.
Primeiro tempo:
O jogo começou com o Grêmio dominando o controle da bola, mas o Imortal chegou com perigo pela primeira vez apenas aos 13 minutos. Após jogada pela direita, o zagueiro do Caxias Thiago Sales falhou e a bola sobrou para Ferreira de frente para o gol, mas o atacante furou e perdeu uma ótima chance para o time de Tiago Nunes.
Aos 17 foi a vez de Diego Souza perder uma ótima chance de abrir o placar. Em boa jogada pela esquerda, Ferreira tocou para o artilheiro, livre, mas o chute colocado saiu pela esquerda da meta do Caxias.
Após duas boas chances, o Tricolor chegou ao seu primeiro gol aos 22 minutos. Após bom avanço de Thiago Santos, a defesa do Caxias fez o corte parcial e a bola sobrou para Diego Souza. O centroavante chutou cruzado e abriu o marcador no Estádio Centenário.
Soberano no jogo, o Grêmio chegou com perigo novamente aos 27 minutos. Em cobrança de escanteio, Jean Pyerre cobrou fechado e obrigou o goleiro Marcelo Pitol a trabalhar para evitar o gol olímpico do camisa 10 Imortal.
O Caxias demorou a chegar com perigo no ataque, mas quando chegou foi para deixar o gremista de cabelo em pé. Em jogada pela direita, a bola ficou viva dentro da área e sobrou na meia-lua para Tontini, que de primeira acertou uma bomba na gaveta sem chances para o goleiro do Grêmio, porém o VAR flagrou um toque de mão de Giovane Gomez e invalidou o golaço marcado aos 38 minutos.
Se o primeiro gol não valeu, o Caxias foi ao ataque e buscou mais um - desta vez que foi confirmado. Em escanteio pela direita, Rafinha tentou cortar, mas desviou na primeira trave e a bola sobrou para Marlon, que livre na pequena área só teve o trabalho de estufar as redes do goleiro Brenno aos 46 minutos.
Segundo tempo:
A etapa complementar começou sem grandes chances para as equipes e só aos 10 minutos saiu a primeira chance de ter mudança no placar. Em cobrança de falta pela esquerda, Jhon Cley jogou na área para Thiago Salles, que cabeceou forte para ótima defesa de Brenno.
A resposta do Grêmio demorou, mas chegou e por pouco não resultou em gol. Em ótima jogada individual, Maicon tabelou com Diego Souza e saiu na cara do goleiro Marcelo Pitol, que conseguiu abafar e defender a meta do Caxias aos 22 minutos.
Aos 36 minutos o Grêmio voltou a comandar o placar. Após uma longa revisão pelo VAR, a arbitragem assinalou pênalti em Ferreira. Na batida, Diego Souza deslocou o goleiro Marcelo Pitol e marcou o segundo dele no jogo.
Decisão na semana que vem:
Após o jogo de ida da semifinal, Caxias e Grêmio voltarão a se enfrentar no próximo domingo (9), às 16h (de Brasília), mas na Arena do Grêmio, com mando de campo do Imortal.
Enquanto o Caxias terá a semana livre para treinar e preparar a equipe para a decisão no fim de semana, o Grêmio vai encarar o Aragua - da Venezuela - pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, em jogo marcado para quinta-feira (6), também na Arena do Imortal Tricolor.
Ficha técnica Caxias x Grêmio:
Local: Estádio Centenário, Caxias do Sul (RS)Data-Horário: 02/05/2021 - 19h (de Brasília)Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS)Auxiliares: Michael Stanislau (RS) e Luiza Naujorks Reis (RS)VAR: Adriano Milczvski (RS)Cartões amarelos: Marcelo Pitol, Giovane Gomez (CAX); Pedro Geromel, Rafinha, Thiago Santos, Churín (GRE)Gols: Diego Souza (22'/1ºT e 38'/2ºT), Marlon (46'/1ºT)
Caxias: Marcelo Pitol; John Lennon, Guilherme Mattis, Thiago Sales e Bruno Ré; Juliano, Marlon (Matheuzinho, aos 22/2ºT), Tontini (Carlos Alberto, aos 12/2ºT), Jhon Cley (Milla, aos 42/2ºT) e Gustavo Ramos; Giovane Gomez. Técnico: Rafael Lacerda.
Grêmio: Brenno; Rafinha (Vanderson, aos 40/2ºT), Pedro Geromel, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos (Lucas Silva, aos 25/2ºT), Matheus Henrique (Maicon, aos 19/2ºT) e Jean Pyerre; Léo Pereira (Luiz Fernando, aos 19/2ºT), Ferreira e Diego Souza (Churín, aos 40/2ºT). Técnico: Tiago Nunes.