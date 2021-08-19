Com 17 mil presentes, renda do duelo Galo e River supera os R$ 2 milhões

A volta do torcedor do Atlético-MG ao estádio em Minas Gerais aconteceu no duelo do Galo contra o River Plate, nesta quarta-feira, 18 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. E, quem esteve no Mineirão viu uma noite esplendorosa do alvinegro, que venceu os argentinos por 3 a 0 e garantiu passagem às semifinais do torneio continental contra o Palmeiras. Mas, quem deve estar comemorando a volta da Massa Alvinegra ao campo de jogo é a diretoria do Galo, que mesmo com apenas 17 030 pagantes, teve uma renda de R$ 2 685 040, 00. foi um retorno financeiro e tanto para mais de 500 dias sem jogos com torcida. O valor médio pago pelos atleticanos foi de quase R$ 160 pelo ingresso, mais precisamente R$ 157,66 de ticket médio. Protocolos contra a Covid-19 ignorados​Dentro do gigante da Pampulha, via-se atleticanos muito próximos, aglomerados, sem usar máscaras, ou respeitando o distanciamento social que os protocolos contra a Covid-19 exigiam. Mas a pior situação foi fora do Mineirão, no entorno do estádio. Os torcedores não respeitaram em momento algum qualquer regra de distanciamento, o que mostrou que ainda há um longo caminho para que haja a totalidade de público nos jogos de futebol. Belo Horizonte liberou 30% da capacidade do Mineirão para receber público, algo em torno de 18 mil pessoas. Todavia, o que se viu antes, na entrada para o campo e durante o jogo, as regras de combate ao coronavírus foram totalmente deixadas de lado. Confira no vídeo acima imagens dos atleticanos aglomerados.