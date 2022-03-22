Com 100% de aproveitamento, Internacional vence o São Paulo pelo Brasileirão Feminino

O São Paulo perdeu para o Internacional nesta segunda-feira (21), por um placar de 2 a 0. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino e contou com os gols de Millene e Bruna Benites.INTERNACIONAL ABRE O PLACAR NOS PRIMEIROS MINUTOSCom a saída de bola para a equipe do Internacional, a partida começou com as Coloradas pressionando o São Paulo, que sentiu dificuldades de avançar. Duda encontrou a atacante Millene, que invadiu a área e abriu o placar para o Inter, que saiu com vantagem ainda nos primeiros minutos de jogo.SÃO PAULO TENTA ENCONTRAR ESPAÇOS NA DEFESA DO INTERNACIONALApós levar gol aos cinco minutos de jogo, o São Paulo tentou avançar e encontrar espaços na defesa adversária. Com uma bola de Naná, Yayá tentou finalizar, mas a goleira colorada defendeu.
O Tricolor paulista seguiu tentando atacar, porém, apresentou bastante dificuldade em infiltrar a defesa do time adversário.SÃO PAULO AVANÇA, MAS NÃO CONSEGUE EMPATARO Tricolor paulista continuou na busca de encontrar o primeiro gol da equipe e empatar o placar no primeiro tempo, mas não conseguiu passar da defesa colorada, que estava bem estruturada. Aos 35 minutos, Naná bateu forte na área, mas a goleira Mayara conseguiu defender.
O meio-de-campo do São Paulo também estava com alguns buracos, o que prejudicou em algumas trocas de passes. A primeira etapa da partida terminou em 1 a 0 para o Inter.SEGUNDO TEMPO COMEÇA MENOS MOVIMENTADOA segunda etapa da partida começou com menos movimentação quando comparado aos primeiros 45 minutos. Aos quatro minutos de jogo, Sorriso tentou cabecear a bola para o gol, após uma cobrança de escanteio do Internacional, mas foi para fora.SÃO PAULO ARRISCA JOGADAS PERIGOSAS E BUSCA EMPATEA partir dos dez minutos do segundo tempo, o São Paulo adotou um ânimo diferente. A equipe do Tricolor paulista passou a pressionar mais o Inter e criou algumas chances perigosas, com uma atitude mais ofensiva.
Maressa, camisa 10 da equipe paulista, arriscou de fora da área, mas não marcou. Pouco tempo depois, Micaelly recebeu a bola livre, mas chutou para fora.INTERNACIONAL MARCA MAIS UM E AVANÇA NO PLACARApós recuperar a posse de bola, o Internacional partiu para o contra-ataque. Fabi Simões, em uma cobrança de escanteio, deu chance para Bruna Benites cabecear, e assim, garantiu o segundo gol das Gurias Coloradas na partida.JOGO SEGUE TRUNCADO E INTERNACIONAL SEGUE INVICTOO segundo tempo seguiu em um ritmo parecido com o que acompanhou por todo jogo. Na volta da segunda etapa, o São Paulo tentou reagir e buscou avançar na partida, mas logo foi dominado pelo Internacional. Depois do segundo gol da equipe colorada, a partida ficou mais truncada ainda.
O Tricolor paulista apresentou dificuldades em avançar e encontrar espaço na marcação adversária para uma possível finalização. O Internacional segurou o placar e venceu a partida, mantendo sua invencibilidade no Brasileirão Feminino 2022.O São Paulo volta a campo no próximo domingo (27), às 15h00, para enfrentar o Grêmio, em partida válida pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. Enquanto o Internacional enfrentará a Ferroviária, no mesmo dia, às 18h00.