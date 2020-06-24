COLUNA DE VÍDEO: Veja os cuidados do São Paulo contra a COVID

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã da última terça-feira, no CT da Barra Funda, e iniciou uma bateria de testes clínicos, físicos e fisiológicos de olho no retorno dos treinos. O repórter setorista do São Paulo no LANCE!, Fellipe Lucena, explica no vídeo acima os protocolos adotados pelo clube para a retomada das atividades na temporada. O clube tomou uma série de medidas de segurança para evitar contaminações por COVID-19.Elenco se reapresentou na terça-feira (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)E MAIS:Jogadores se reapresentam e São Paulo inicia avaliações físicas E MAIS: