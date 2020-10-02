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Coluna de Vídeo: Qual é a chance de seu time nas oitavas da Copa do BR

Colunista  L! dá os seus pitacos sobre o sorteio que definiu os oito jogos da próxima fase e ainda comenta sobre a Libertadores e sobre a Champions: confira...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 15:35

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 15:35

Carlos Alberto Vieira, na Coluna de Vídeo desta sexta-feira, analisa os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, definidos em sorteio na CBF. Também comenta o curioso sorteio da Liga dos Campeões, que colocou no mesmo grupo o Barcelona de Messi e a Juventus de Cristiano Ronaldo. E ainda fala sobre a rodada do meio de semana da Libertadores, que classificou quatro brazucas para as oitavas, encaminhou um quinto e eliminou o São Paulo. Está Imperdível.Corinthians terá rival mineiro nas oitavas da Copa do Brasil (Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)Carlos Alberto Vieira apresenta a Coluna de Vídeo às segundas, quartas e sextas. Beto é edito e colunista do LANCE! desde 2000.

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