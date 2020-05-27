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COLUNA DE VÍDEO: Por que o PSG quer Alex Telles? Editor do L! analisa

Lateral brasileiro deve trocar o Porto pelo milionário francês...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 16:58

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 16:58

A transferência do lateral Alex Telles para o Paris Saint-Germain, dada como certa pela imprensa europeia, movimentou o mercado da bola nesta quarta-feira. O ex-Grêmio, que fez uma boa temporada pelo Porto, pode se beneficiar no clube francês com a iminente saída do lateral Kurzawa, como analisou o editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira. Confira a opinião sobre a possível transferência no vídeo acima.Alex Telles pelo Porto (Foto: AFP)E MAIS:Porto acerta venda de Alex Telles para o Paris Saint-GermainArsenal e Tottenham devem batalhar pela contratação de WillianArthur comunica ao Barça que não se transferirá para a JuventusManchester United busca um atacante e site mostra as opções E MAIS:

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