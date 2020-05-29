COLUNA DE VÍDEO: Pelé é superestimado? Editor do L! avalia polêmica criada por site inglês

Considerado o maior atleta do século 20 e o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé geralmente encabeça as principais listas sobre o assunto. No entanto, de acordo com o site inglês 'Football 365', o Rei do futebol é o jogador mais superestimado da história. O site montou um top 10 de astros que seriam supervalorizados e argumenta que "Pelé não foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 1958, nem na de 1970, e passou boa parte da de 1962 lesionado". O editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira avalia, no vídeo acima, a polêmica criada pelo 'Football 365' e quais jogadores são sobrevalorizados para ele.Pelé ganhou três Copas do Mundo (Foto: Reprodução de internet)E MAIS:Jornal ironiza fim do Campeonato Francês com outras ligas voltandoVolta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junhoÁrbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações com prostituição E MAIS: