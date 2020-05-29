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COLUNA DE VÍDEO: Pelé é superestimado? Editor do L! avalia polêmica criada por site inglês

Site 'Football 365' divulgou lista polêmica com os dez jogadores mais sobrevalorizados de todos os tempos. Rei do Futebol foi colocado no topo do ranking
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LanceNet

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Publicado em 

29 mai 2020 às 19:19

Publicado em 29 de Maio de 2020 às 19:19

Considerado o maior atleta do século 20 e o maior jogador de futebol de todos os tempos, Pelé geralmente encabeça as principais listas sobre o assunto. No entanto, de acordo com o site inglês 'Football 365', o Rei do futebol é o jogador mais superestimado da história. O site montou um top 10 de astros que seriam supervalorizados e argumenta que "Pelé não foi o melhor jogador do Brasil na Copa de 1958, nem na de 1970, e passou boa parte da de 1962 lesionado". O editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira avalia, no vídeo acima, a polêmica criada pelo 'Football 365' e quais jogadores são sobrevalorizados para ele.Pelé ganhou três Copas do Mundo (Foto: Reprodução de internet)E MAIS:Jornal ironiza fim do Campeonato Francês com outras ligas voltandoVolta do Campeonato Espanhol é confirmada para o dia 11 de junhoÁrbitro de Liga dos Campeões é detido por ligações com prostituição E MAIS:

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