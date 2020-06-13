COLUNA DE VÍDEO: As opções de clubes para o futuro de Coutinho

O brasileiro Philippe Coutinho tenta recuperar o bom momento no futebol europeu. Desde sua saída do Liverpool, em janeiro de 2018, o meio-campista, cria do Vasco da Gama, vem caindo gradativamente de produção. Emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique, o camisa 10 também não conseguiu retomar ao bom momento na Baviera. No mercado, alguns clubes demonstraram interesse na contratação do jogador. O editor do LANCE! Carlos Alberto Vieira analisa as opções. Veja no vídeo acima!Coutinho comemora gol pela Seleção (Foto: AFP/CHRISTOPHE SIMON)E MAIS:COLUNA DE VÍDEO: O sucesso do Athletico Paranaense no mercadoDia do Mercado: Marrony mais perto do Galo, pacotão por Coutinho, Godín pode jogar na França...Philippe Coutinho ganha homenagem da UEFA Champions LeagueTottenham pode oferecer jogadores por Coutinho, diz jornalParabéns Coutinho! Relembre grandes lances do craque no Barcelona E MAIS: