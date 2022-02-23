futebol

Colorado elogia Rogério Ceni em sua chegada ao São Paulo: 'Referência'

Volante colombiano foi anunciado como novo jogador do Tricolor na última terça-feira e comentou sobre o treinador são-paulino ...

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 10:41

23 fev 2022 às 10:41
O volante colombiano Andrés Colorado, que foi anunciado como novo jogador do São Paulo na última terça-feira (22), treinou com o elenco no CT da Barra Funda e conversou com o técnico Rogério Ceni. Colorado foi só elogios ao treinador, que para ele é uma 'referência' do clube, que é conhecido na Colômbia pelo tricampeonato mundial.
- O Rogério é uma referência para o clube, foi um jogador grande e histórico. Sabemos da grandeza que essa equipe tem, nós colombianos sabemos bem disso. É um clube que jogou três Mundiais e ganhou os três. Ao chegar aqui vemos a grandeza que representamos. Temos que trabalhar pela equipe - disse.Colorado também falou sobre como foi a negociação e ressaltou a alegria de estar vestindo a camisa do São Paulo.
- Fiquei muito feliz quando meu representante disse que havia interesse do São Paulo, que o professor me queria no time. Graças a Deus tudo se resolveu muito rápido. Estou feliz por estar chegando a esse grande clube - declarou o jogador.
Crédito: Colorado conversou com Rogério Ceni em seu primeiro treino no São Paulo

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

