Colorado elogia Rogério Ceni em sua chegada ao São Paulo: 'Referência'

O volante colombiano Andrés Colorado, que foi anunciado como novo jogador do São Paulo na última terça-feira (22), treinou com o elenco no CT da Barra Funda e conversou com o técnico Rogério Ceni. Colorado foi só elogios ao treinador, que para ele é uma 'referência' do clube, que é conhecido na Colômbia pelo tricampeonato mundial.
- O Rogério é uma referência para o clube, foi um jogador grande e histórico. Sabemos da grandeza que essa equipe tem, nós colombianos sabemos bem disso. É um clube que jogou três Mundiais e ganhou os três. Ao chegar aqui vemos a grandeza que representamos. Temos que trabalhar pela equipe - disse.Colorado também falou sobre como foi a negociação e ressaltou a alegria de estar vestindo a camisa do São Paulo.
- Fiquei muito feliz quando meu representante disse que havia interesse do São Paulo, que o professor me queria no time. Graças a Deus tudo se resolveu muito rápido. Estou feliz por estar chegando a esse grande clube - declarou o jogador.