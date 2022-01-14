Colônia x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

O Bayern de Munique viaja para encarar o Colônia neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. O clube bávaro viu a vantagem para o Dortmund cair após tropeçar na última rodada diante do Borussia Monchengladbach e espera reencontrar o caminho das vitórias.CUIDADOS NA ESTRADA- Eles são extremamente perigosos nos cruzamentos, defendem muito bem, mas possuem um conceito ofensivo que me impressiona. Eles também são muito perigosos nos contra-ataques - analisou Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.
SUSTO DE ÚLTIMA HORANo período de preparação do Bayern para enfrentar o Colônia, o lateral-esquerdo Alphonso Davies foi diagnosticado com miocardite após ter contraído a Covid-19. Apesar da ausência do canadense, o clube bávaro conta com alguns retornos para o duelo.
FICHA TÉCNICA:Colônia x Bayern de Munique
Data e horário: 15/1/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: RheinEnergieStadion, em Colônia (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COLÔNIA (Técnico: Steffen Baumgart)Schwabe; Schmitz, Kilian, Hubers e Hector; Ozcan; Schaub, Duda e Kainz; Uth e Modeste
Desfalques: Jorge Mere e Marvin Obuz (machucados). Ellyes Skhiri (Copa Africana de Nações)
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Kimmich, Pavard, Sule e Richards; Tolisso e Sabitzer; Gnabry, Muller e Musiala; Lewandowski
Desfalques: Alphonso Davies, Josip Stanisic, Leon Goretzka e Eric Choupo-Moting (machucados). Dayot Upamecano, Lucas Hernandez, Leroy Sane e Tanguy Nianzou (Covid-19). Bouna Sarr (Copa Africana de Nações)