Colômbia x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Colômbia recebe o Peru nesta sexta-feira, às 18h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ambas as seleções estão empatadas com 17 pontos e o confronto vale briga direta pela 4ª colocação na classificação que dá direito a uma vaga direta no Mundial do Qatar.ARAME LISOEmbora ocupe o 4º lugar na classificação, a Colômbia não vence e não marca nenhum gols há cinco partidas. O sistema ofensivo da equipe de Reinaldo Rueda é alvo de grande preocupação. Em compensação, a seleção possui a 4ª melhor defesa do torneio.
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PRECISA TER TRANQUILIDADE- A falta de gols pode ocorrer em qualquer equipe. Sabemos que o gol chegará. Somos profissionais, temos experiência e precisamos ter tranquilidade para celebrar novamente um gol com todo o país. Estamos trabalhando a nível físico e mental para estarmos preparados para qualquer situação - disse Luis Suárez, atacante colombiano.
FICHA TÉCNICA:Colômbia x Peru
Data e horário: 28/1/2022, às 18h (de Brasília)Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)Onde assistir: SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Cuadrado, Sánchez, Tesillo e Mojica; Rodriguez, Cuellar, Barrios e Díaz; Borja e Falcão
Desfalques: Nenhum
PERU (Técnico: Ricardo Gareca)Gallese; Advincula, Zambrano, Abram e Trauco; Carrillo, Peña, Tapia, Yotun e Cueva; Lapadula
Desfalques: Nenhum