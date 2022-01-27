Colômbia x Peru: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

A Colômbia recebe o Peru nesta sexta-feira, às 18h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ambas as seleções estão empatadas com 17 pontos e o confronto vale briga direta pela 4ª colocação na classificação que dá direito a uma vaga direta no Mundial do Qatar.ARAME LISOEmbora ocupe o 4º lugar na classificação, a Colômbia não vence e não marca nenhum gols há cinco partidas. O sistema ofensivo da equipe de Reinaldo Rueda é alvo de grande preocupação. Em compensação, a seleção possui a 4ª melhor defesa do torneio.