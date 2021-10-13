Colômbia x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

A Colômbia recebe o Equador nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Reinaldo Rueda busca aproveitar o tropeço do adversário na última rodada para a Venezuela, vencer o adversário e entrar no G-4 em busca de uma vaga direta para o Mundial do Qatar.Como uma final
- Trataremos de nos impor com nosso futebol, explorar os espaços e causar danos. O mais importante será o resultado e somar os três pontos. É uma grande oportunidade para escalarmos a tabela. Conquistamos dois bons resultados diante de grandes seleções e agora queremos respeitar nossa casa. É uma final e estamos motivados - disse Cuadrado, principal atleta da Colômbia.
Momento de crescer
Caso a Colômbia consiga derrotar o Equador, a equipe de Reinaldo Rueda poderia terminar o mês de outubro na 3ª colocação das Eliminatórias. Mas para isso, o Brasil precisaria também confirmar uma vitória ou um empate diante do Uruguai, em Manaus.
FICHA TÉCNICA:Colômbia x Equador
Data e horário: 14/10/2021, às 18h (de Brasília)Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)Onde assistir: SporTV 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Medina, Sanchez, Mina e Tesillo; Cuadrado, Lerma, Uribe e Díaz; Borré e Falcão
Desfalques: Nenhum
EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Ramirez; Arboleda, Torres e Hincapie; Estupiñan, Gruezo, Caicedo e Preciado; Mena, Valência e Plata
Desfalques: Nenhum