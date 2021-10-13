  • Colômbia x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
Colômbia x Equador: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Equador pode ser ultrapassado pela Colômbia na tabela de classificação após tropeço diante da Venezuela, enquanto equipe de Reinaldo Rueda vive momento irregular...
LanceNet

13 out 2021 às 12:40

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
A Colômbia recebe o Equador nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Reinaldo Rueda busca aproveitar o tropeço do adversário na última rodada para a Venezuela, vencer o adversário e entrar no G-4 em busca de uma vaga direta para o Mundial do Qatar.Como uma final
- Trataremos de nos impor com nosso futebol, explorar os espaços e causar danos. O mais importante será o resultado e somar os três pontos. É uma grande oportunidade para escalarmos a tabela. Conquistamos dois bons resultados diante de grandes seleções e agora queremos respeitar nossa casa. É uma final e estamos motivados - disse Cuadrado, principal atleta da Colômbia.
Momento de crescer
Caso a Colômbia consiga derrotar o Equador, a equipe de Reinaldo Rueda poderia terminar o mês de outubro na 3ª colocação das Eliminatórias. Mas para isso, o Brasil precisaria também confirmar uma vitória ou um empate diante do Uruguai, em Manaus.
FICHA TÉCNICA:Colômbia x Equador
Data e horário: 14/10/2021, às 18h (de Brasília)Local: Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla (COL)Onde assistir: SporTV 2
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Medina, Sanchez, Mina e Tesillo; Cuadrado, Lerma, Uribe e Díaz; Borré e Falcão
Desfalques: Nenhum
EQUADOR (Técnico: Gustavo Alfaro)Ramirez; Arboleda, Torres e Hincapie; Estupiñan, Gruezo, Caicedo e Preciado; Mena, Valência e Plata
Desfalques: Nenhum

