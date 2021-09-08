Colômbia x Chile: horário e escalações do jogo das Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Seleção Colombiana recebe a Seleção Chilena no Estádio Metropolitano, em Barranquilla, pela 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O confronto entre Colômbia e Chile terá início às 20h (de Brasília).Veja a tabela das Eliminatórias da América do Sul
A Colômbia ocupa a quinta colocação das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. Com 10 pontos somados em oito partidas disputadas, os colombianos buscam a vitória para se aproximar da classificação para o Qatar.
O Chile não vence há cinco partidas, e ocupa apenas a oitava colocação das Eliminatórias da América do Sul. Com sete pontos somados em oito confrontos, os chilenos precisam da vitória para seguir na esperança de conseguir a classificação.FICHA TÉCNICACOLÔMBIA x CHILE - Eliminatórias da América do Sul
Data e horário: 09/09/2021, às 20h (de Brasília)Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)Árbitro: Andrés Cunha (URU)VAR: Rafael Traci (BRA)
COLÔMBIA (Treinador: Reinaldo Rueda)Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Murillo e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe e Sinisterra; Borré e Borja.
CHILE (Treinador: Martín Lasarte)Bravo; Paulo Díaz, Roco e Medel; Isla, Vidal, Baeza, Aránguiz e Vegas; Eduardo Vargas e Meneses.