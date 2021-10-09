  • Colômbia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo
Colômbia x Brasil: onde assistir, horário e escalações do jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo

Seleção Brasileira está com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, enquanto a Colômbia busca vitória para entrar no G-4 e fugir da zona de repescagem...
LanceNet

09 out 2021 às 14:34

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 14:34

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O Brasil viaja para encarar a Colômbia neste domingo, às 18h (horário de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo podendo se classificar para o Qatar de forma antecipada. A equipe do técnico Tite contará com o retorno de Neymar, que cumpriu suspensão na partida contra a Venezuela, e tentará seguir com 100% de aproveitamento no torneio.Momento de oportunizar​- Os duelos entre Brasil e Colômbia trazem qualidade e competitividade. Não estamos classificados matematicamente, mas estamos virtualmente, mas o grau de dificuldade é grande, estamos em uma fase para dar oportunidades aos atletas jovens e nesse processo temos oscilações, porém conseguindo o resultado positivo que é muito difícil - analisou Tite.
Como vem a Colômbia
A Colômbia ocupa a 5ª posição na classificação e vem crescendo nos últimos jogos após um início ruim. A equipe de Reinaldo Rueda empatou na última rodada contra o Uruguai fora de casa e busca entrar no G-4 e para conquistar uma vaga direta no Mundial Qatar.
FICHA TÉCNICA:Colômbia x Brasil
Data e horário: 10/10/2021, às 18h (de Brasília)Local: Metropolitano Barranquilla, em Barranquilla (COL)Onde assistir: Globo e SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Medina, Sanchez, Mina e Tesillo; Quintero, Barrios, Uribe e Diaz; Zapata e Falcao
Desfalques: Cuadrado (machucado)
BRASIL (Técnico: Tite)Ederson; Emerson, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Douglas Luiz, Fabinho e Paquetá; Gabriel Jesus, Gabigol e Neymar
Desfalques: Nenhum

