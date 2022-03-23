  • Colômbia x Bolívia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatórias
Colômbia x Bolívia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatórias

Equipes se enfrentam pela penúltima rodada das eliminatórias da América do Sul com poucas chances de uma vaga na Copa do Mundo
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2022 às 13:05

Publicado em 23 de Março de 2022 às 13:05

Nesta quinta-feira, a Colômbia recebe a Bolívia pela penúltima rodada das eliminatórias da América do Sul. Ambas as seleções possuem poucas chances de classificação para a Copa do Mundo. Para uma vaga, elas precisam vencer os dois duelos restantes e depender de outros resultados. O confronto, no Estádio Metropolitano, está marcado para às 20h30.> Veja a tabela das Eliminatórias
CHANCE BAIXAA Colômbia, com 17 pontos, e a Bolívia, com 15 pontos, possuem chances baixas de classificação. Isto porque o Peru ocupa o quinto lugar (última vaga, a de repescagem), com 21 pontos. Sendo assim, as seleções precisam de bons resultados e ainda depender dos outros jogos das duas rodadas finais.
PRIMEIRO TURNONo primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 em La Paz. A seleção colombiana saiu na frente fora de casa, mas os bolivianos conseguiram igualar o resultado com um golaço de Saucedo.FICHA TÉCNICAColômbia x Bolívia
Data e horário: 24/03/2022Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)Onde assistir: Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Tesillo e Mujica; Cuéllar, Uribe, Cuadrado, James Rodríguez e Luis Díaz; Borja.
BOLÍVIA (Técnico: César Farias)Viscarra; Sagredo, Quinteros, Haquin; Enoumba, Villarroel, R Vaca, Fernandez; H Vaca; Miranda, Abrego
Crédito: Divulgação/Conmebol

