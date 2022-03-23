Colômbia x Bolívia: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pela Eliminatórias

Nesta quinta-feira, a Colômbia recebe a Bolívia pela penúltima rodada das eliminatórias da América do Sul. Ambas as seleções possuem poucas chances de classificação para a Copa do Mundo. Para uma vaga, elas precisam vencer os dois duelos restantes e depender de outros resultados. O confronto, no Estádio Metropolitano, está marcado para às 20h30.
CHANCE BAIXAA Colômbia, com 17 pontos, e a Bolívia, com 15 pontos, possuem chances baixas de classificação. Isto porque o Peru ocupa o quinto lugar (última vaga, a de repescagem), com 21 pontos. Sendo assim, as seleções precisam de bons resultados e ainda depender dos outros jogos das duas rodadas finais.
PRIMEIRO TURNONo primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 em La Paz. A seleção colombiana saiu na frente fora de casa, mas os bolivianos conseguiram igualar o resultado com um golaço de Saucedo.FICHA TÉCNICAColômbia x Bolívia
Data e horário: 24/03/2022Local: Estádio Metropolitano, em Barranquilla (COL)Onde assistir: Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
COLÔMBIA (Técnico: Reinaldo Rueda)Ospina; Medina, Davinson Sánchez, Tesillo e Mujica; Cuéllar, Uribe, Cuadrado, James Rodríguez e Luis Díaz; Borja.
BOLÍVIA (Técnico: César Farias)Viscarra; Sagredo, Quinteros, Haquin; Enoumba, Villarroel, R Vaca, Fernandez; H Vaca; Miranda, Abrego