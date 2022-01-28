Colômbia pressiona, perde chances e leva gol do Peru nos minutos finais do jogo pelas Eliminatórias

A seleção peruana entrou no G-4 das Eliminatórias da Copa nesta sexta-feira ao bater a Colômbia, por 1 a 0. Em Barranquila, a equipe da casa dominou o jogo, pressionou, mas perdeu inúmeras chances de gol. Os peruanos, que mal finalizaram, conseguiram o gol nos minutos finais, com Edison Flores. Com o resultado, a seleção de Ricardo Gareca chegou aos 20 pontos, enquanto a equipe de Reinaldo Rueda estacionou nos 17, na sexta posição.A primeira grande chance do jogo veio ao logo com menos de um minuto, com Falcao Garcia. Barríos recuperou uma bola no ataque, serviu James Rodríguez, que tocou para o centroavante, que chutou por cima do gol. Dez minutos depois, os colombianos chegaram de novo, em arremate de James, que passou rente à trave.

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A Colômbia seguiu pressionando pelo primeiro gol e quase abriu o placar com Falcao, aos 24', mas o árbitro pegou falta do atacante na jogada que poderia ter terminado em gol. Falcao teve mais duas chances de perigo, mas as duas tentativas do atacante saíram pela linha de fundo. Apesar da pressão colombiana, o placar terminou inalterado no primeiro tempo.

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O panorama dos últimos 45 minutos foi o mesmo da etapa inicial. Mina, James Rodríguez e Uribe tiveram chance nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, mas sem sucesso. Na máxima do 'quem não faz, leva', o Peru acabou marcando aos 39 minutos. Cueva avançou pela esquerda e tocou para Edison Flores que chutou rasteiro e deu números finais à partida.