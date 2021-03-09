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futebol

Coloca a mão no bolso: São Paulo tem dívida milionária com Daniel Alves

Em entrevista à 'Rádio Bandeirantes', diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte, revelou que o clube deve entre R$ 8 e R$ 9 milhões com o camisa dez...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 11:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem uma dívida milionária com o capitão e camisa dez, Daniel Alves. A informação partiu do próprio diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.
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Apesar de ressaltar que deseja a permanência do meia na equipe, Belmonte ressaltou os valores que precisam ser acertados com o jogador. As quantias giram em torno de R$ 9 milhões de reais.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Há dívida com ele entre R$ 8 e 9 milhões e temos que buscar uma forma para resolver o que está aberto e reconstruir a situação financeira. O Daniel sempre demonstra o total desejo de continuar no São Paulo - disse Belmonte.
Apesar da questão financeira, Belmonte fez questão de elogiar o jogador e sua contribuição para o grupo comandado por Hernán Crespo.
- Nossa avaliação do Daniel Alves é a melhor possível, Ele é absolutamente comprometido, sempre o primeiro a chegar e o último a ir embora do treino. É um jogador de grupo, se dedica muito e entrega tudo que a gente espera dentro de campo - afirmou.

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