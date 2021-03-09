Coloca a mão no bolso: São Paulo tem dívida milionária com Daniel Alves

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O São Paulo tem uma dívida milionária com o capitão e camisa dez, Daniel Alves. A informação partiu do próprio diretor de futebol do clube, Carlos Belmonte, em entrevista à 'Rádio Bandeirantes'.

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Apesar de ressaltar que deseja a permanência do meia na equipe, Belmonte ressaltou os valores que precisam ser acertados com o jogador. As quantias giram em torno de R$ 9 milhões de reais.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 - Há dívida com ele entre R$ 8 e 9 milhões e temos que buscar uma forma para resolver o que está aberto e reconstruir a situação financeira. O Daniel sempre demonstra o total desejo de continuar no São Paulo - disse Belmonte.

Apesar da questão financeira, Belmonte fez questão de elogiar o jogador e sua contribuição para o grupo comandado por Hernán Crespo.