Coletivo e bola parada: São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (18), após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil. TABELA> Veja tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

Os jogadores que atuaram na maior parte ou em todo o duelo com os cariocas realizaram uma atividade regenerativa interna e posteriormente no gramado.

O restante do elenco trabalhou com o técnico Rogério Ceni em um dos campos, onde treinaram em duas partes. Na primeira, o treinador comandou um exercício técnico em campo reduzido, com o elenco divididos em dois times.Na etapa final do treino, usando toda a extensão do gramado, Rogério realizou uma atividade coletiva, de 11 contra 11, com ajustes táticos. Houve ainda um complemento de bola parada, com cobranças de falta e pênalti.

O grupo volta aos treinos na manhã desta terça-feira e no período da tarde segue viagem para Caxias do Sul.