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Coletivo e bola parada: São Paulo se reapresenta no CT da Barra Funda

Jogadores que atuaram na maior parte ou em todo o duelo contra o Flamengo fizeram regenerativo, enquanto restante do elenco treinou com Ceni...
LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 18:29

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 18:29

O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta segunda-feira (18), após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Agora, o Tricolor se prepara para enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Alfredo Jaconi, pela Copa do Brasil. TABELA> Veja tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos
Os jogadores que atuaram na maior parte ou em todo o duelo com os cariocas realizaram uma atividade regenerativa interna e posteriormente no gramado.
O restante do elenco trabalhou com o técnico Rogério Ceni em um dos campos, onde treinaram em duas partes. Na primeira, o treinador comandou um exercício técnico em campo reduzido, com o elenco divididos em dois times.Na etapa final do treino, usando toda a extensão do gramado, Rogério realizou uma atividade coletiva, de 11 contra 11, com ajustes táticos. Houve ainda um complemento de bola parada, com cobranças de falta e pênalti.
O grupo volta aos treinos na manhã desta terça-feira e no período da tarde segue viagem para Caxias do Sul.
Crédito: SãoPaulosereapresentounestasegunda-feiranoCTdaBarraFunda(Foto:Divulgação/SãoPaulo

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