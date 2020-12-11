Colados na tabela, United e City fazem clássico de Manchester de olho no G-5 do Campeonato Inglês

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Mesmo com os portões ainda fechados, o clássico deste sábado promete agitar a cidade de Manchester. Isso porque United e City estão colados na tabela, e apenas um dos dois poderá alcançar o G-5 ao fim da 12ª rodada da Premier League. A partida está marcada para começar às 11h15 (horário de Brasília) e será disputada em Old Trafford, casa dos Red Devils.

+ Confira a tabela do Campeonato InglêsAtualmente na sexta posição, com 19 pontos, o Manchester United chega ao clássico com a moral abalada. Na última terça-feira, a equipe foi derrotada pelo RB Leipzig por 3 a 2 e deu adeus à Liga dos Campeões de forma precoce. No entanto, na Premier League, o clube vem de quatro vitórias consecutivas, e o técnico Solskjaer ressaltou a importância de "virar a chave" antes do clássico.

- É importante não apertar o botão de pânico, porque a gente não pode vencer todos os jogos. Alguns jogos prejudicam mais do que outros e têm mais consequências. Enfrentamos a realidade da eliminação da Champions League e seguimos em frente. Precisamos voltar à Champions League melhorando - disse o treinador em coletiva nesta sexta-feira.

Já o lado azul de Manchester não teve dificuldades em avançar para as oitavas de final da competição continental. No Inglês, o clube ocupa o sétimo lugar, com 18 pontos, e ultrapassará o rival em caso de vitória neste sábado. Nesta sexta-feira, em coletiva de imprensa, Guardiola comentou sobre a preparação dos Citizens para a partida e minimizou a eliminação recente do adversário.

- Estamos pensando que vamos enfrentar a melhor versão deles e, principalmente, viemos falando muito sobre o que temos que fazer. Não é um jogo eliminatório, são mais três pontos - importantes, claro, devido à qualidade do adversário- , mas há muitos jogos pela frente e tentamos vencer todos eles.Confira as prováveis escalações

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof e Alex Telles; McTominay, Fred, Pogba (Juan Mata) e Bruno Fernandes; Greenwood e Rashford. Técnico: Ole Solskjaer