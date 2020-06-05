Colaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injusta

Crédito: Divulgação/Liga MX

Após informar que os responsáveis pela Liga MX querem adicionar novamente uma repescagem, os especialistas do jornal RÉCORD, do México, opinam sobre a atitude. Para eles, a mediocridade será adicionada à competição.

- As modas vêm e vão. Anos atrás, a reclassificação foi eliminada por ser considerada injusta. Parece-me muito barato que o lugar 10 de 18 tenha opções para ser campeão, a mediocridade ainda é recompensada. A solução não é mais uma Liguilla, é um torneio regular mais atraente - disse Alberto Bernard .

Rubén Rodríguez e Christian Martinoli acham a decisão exagerada e injusta.

- É continuar promovendo a mediocridade esportiva, protegida em segundas chances para as equipes do meio da tabela. No futebol mexicano, tudo o que é feito é motivado por interesses econômicos - afirmou Christian Martinoli.

No entanto, na opinião de Carlos Ponce, diretor da RÉCORD e Luis Castillo, a mudança de formato seria algo que beneficiaria muito o programa, bem como a economia das equipes e da Liga, que foram severamente afetadas pelo coronavírus.