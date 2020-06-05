Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Colaboradores do jornal RÉCORD, do México, vêem repescagem injusta

Uma das ideias do Campeonato Mexicano para o próximo ano é que o nono e décimo colocados do torneio disputem vaga nos playoffs com o sétimo e oitavo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jun 2020 às 19:08

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 19:08

Crédito: Divulgação/Liga MX
Após informar que os responsáveis pela Liga MX querem adicionar novamente uma repescagem, os especialistas do jornal RÉCORD, do México, opinam sobre a atitude. Para eles, a mediocridade será adicionada à competição.
- As modas vêm e vão. Anos atrás, a reclassificação foi eliminada por ser considerada injusta. Parece-me muito barato que o lugar 10 de 18 tenha opções para ser campeão, a mediocridade ainda é recompensada. A solução não é mais uma Liguilla, é um torneio regular mais atraente - disse Alberto Bernard .
Rubén Rodríguez e Christian Martinoli acham a decisão exagerada e injusta.
- É continuar promovendo a mediocridade esportiva, protegida em segundas chances para as equipes do meio da tabela. No futebol mexicano, tudo o que é feito é motivado por interesses econômicos - afirmou Christian Martinoli.
No entanto, na opinião de Carlos Ponce, diretor da RÉCORD e Luis Castillo, a mudança de formato seria algo que beneficiaria muito o programa, bem como a economia das equipes e da Liga, que foram severamente afetadas pelo coronavírus.
- Fabuloso. Embora no esporte não seja o ideal, mais da metade das equipes qualificadas para o evento será positiva e ajudará a reviver nossa indústria de futebol maltratada mais rapidamente - afirmou o diretor-geral Carlos Ponce de León.E MAIS:Atacante português se posiciona após ataque a ônibus e atletas do Benfica'Esta política de produção de guerra para ter paz não faz sentido para mim', diz Roger MachadoNo Paços de Ferreira, Douglas Tanque revela carinho pelo CorinthiansSindicato dos jogadores portugueses repudia ataques ao time do BenficaLiga Francesa anuncia abertura do mercado de transferências interno E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados