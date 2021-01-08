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futebol

Coimbra reforça elenco com o goleiro Luiz Felipe, ex-Internacional

O jovem arqueiro também tem passagem pelo futebol europeu e estava atuando na primeira divisão do futebol gaúcho
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Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 21:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jan 2021 às 21:16
Crédito: Luiz Felipe vai reforçar elenco do Coimbra no Campeonato Mineiro 2021-(Henrique Chendes/Coimbra Sports
Buscando se reforçar para o Campeonato Mineiro, o Coimbra Sports acertou a contratação do goleiro Luiz Felipe, de 23 anos. Primeira contratação para a temporada, ele estava apurando a forma física no Clube desde o ano passado e já está à disposição do treinador Diogo Giacomini. O atleta foi um dos destaques do Aimoré-RS no Campeonato Gaúcho do ano passado. Em 2019, ele atuou pelo Zorya Luhansk, da Ucrânia, onde jogou por duas temporadas. Luiz Felipe foi formado no Internacional-RS, por quem se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Com 1,98 m de altura e 2,12 m de envergadura, o goleiro se destaca não só pelo tamanho, mas também pela facilidade de jogar com os pés.
SIMULE OS JOGOS DO SEU TIME EM NOSSA TABELA VIRTUAL -Sou um goleiro muito bom no mano a mano com o adversário, além de saber jogar com a bola no pé, característica fundamental no futebol moderno. Também tenho um bom posicionamento. O torcedor pode esperar de mim dedicação máxima e profissionalismo em todos os dias de trabalho. Sou um jogador muito de grupo, que sempre tenta ajudar, seja em campo ou fora dele- destaca Luiz Felipe.
Ficha técnica​Luiz Felipe da Silva NunesPosição: GoleiroAltura: 1,98 mPeso: 103 kgData de Nascimento: 24/04/1997Naturalidade: Rio Grande/RSClubes: Internacional-RS (2017) , Zorya Luhansk-UCR (2018 e 2019) e Coimbra (Atual)

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