Coimbra reforça elenco com o goleiro Luiz Felipe, ex-Internacional

Buscando se reforçar para o Campeonato Mineiro, o Coimbra Sports acertou a contratação do goleiro Luiz Felipe, de 23 anos. Primeira contratação para a temporada, ele estava apurando a forma física no Clube desde o ano passado e já está à disposição do treinador Diogo Giacomini. O atleta foi um dos destaques do Aimoré-RS no Campeonato Gaúcho do ano passado. Em 2019, ele atuou pelo Zorya Luhansk, da Ucrânia, onde jogou por duas temporadas. Luiz Felipe foi formado no Internacional-RS, por quem se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017. Com 1,98 m de altura e 2,12 m de envergadura, o goleiro se destaca não só pelo tamanho, mas também pela facilidade de jogar com os pés.