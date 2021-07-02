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futebol

Coimbra empresta o zagueiro Leonardo Bolgado para o Leixões-POR

O defensor foi revelado no clube de Contagem, na Grande BH, e irá ter sua experiência no futebol europeu...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 06:00
Crédito: Leonardo Bolgado é cria do Coimbra e ficará no time português até o fim da temporada 2021/2022-(Henrique Chendes/Coimbra
Depois de boas passagens por ligas intermediárias do futebol de Portugal, o zagueiro Leonardo Bolgado, de 22 anos, revelado pelo Coimbra Sports, defenderá a equipe profissional do Leixões, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Português, na temporada 2021/22, por empréstimo. No Grande Time de Contagem desde 2018, Bolgado foi campeão mineiro do Módulo II, em 2019, e campeão mineiro da Segunda Divisão, em 2018. -Cheguei ao Sub-20 do Coimbra, depois de algumas lesões, e o Clube acreditou em mim. Com muito trabalho e dedicação, voltei a atuar em alta performance, graças também aos profissionais e à estrutura do Coimbra. Serei eternamente grato a esse Clube que acreditou em mim e que me deu a primeira oportunidade de atuar como profissional. Aqui fiz amigos que levarei para toda vida- disse Bolgado. Leonardo Bolgado é um zagueiro de 1,93 que alia excelente estatura com boa técnica, além de ter bastante força física. Tem uma forte bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva e o poder de comunicação com a equipe, o que te faz um líder dentro de campo. Tais características fizeram Bolgado ser um jogador de destaque tanto na liga sub-23 quanto na terceira divisão. Agora terá a oportunidade de atuar na segunda liga mais importante de Portugal. -Estou colhendo o que plantei. Trabalhei muito para subir de nível na Europa. Espero me destacar ainda mais e quem sabe, futuramente, proporcionar uma boa venda ao Coimbra, em forma de contribuição por tudo que fizeram por mim- concluiu o zagueiro.
Ficha técnicaLeonardo da Costa BolgadoZagueiroNascimento: 20/08/1998Naturalidade: Cuiabá-MTAltura: 1,93 mPeso: 86 kgClubes: Coimbra (2018), Coimbra (2019), Académica-POR (2019/20), Alverca-POR (2020/21).Títulos: campeão mineiro do Módulo II (2019), campeão mineiro da Segunda Divisão (2018).

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