Coimbra e Benfica firmam parceria para o desenvolvimento de jovens atletas no Brasil

Eles foram recepcionados pelo presidente do Benfica e ex-jogador Rui Costa e diretoria. O acordo tem duração inicial de sete anos. O clube de Portugal contará com a presença de uma comissão técnica fixa em Contagem, que já está trabalhando em conjunto com todo o staff da Águia Metropolitana, no Centro de Treinamento Flávio Pentagna Guimarães. Atualmente com as categorias profissional e Sub-20, o Coimbra, na próxima temporada, terá também equipes Sub-17 e Sub-15. -A oportunidade de ter uma parceria com o Benfica, para nós, é muito importante e relevante. É um clube com expressão mundial e com sucesso na gestão do futebol profissional. E é um clube que investe, e bem, na formação de jovens talentos que se preparam para o futebol. O Benfica tem uma metodologia única, que se diferencia. Ter acesso a essa metodologia é útil, principalmente para ser usada no Brasil, país reconhecido como um seleiro de talentos- disse Ricardo Guimarães.