Coimbra e Benfica firmam parceria para o desenvolvimento de jovens atletas no Brasil

O Coimbra Sports, time de Contagem, na Grande BH, e o Benfica-POR assinaram na última terça-feira, (07/12), em Lisboa, um acordo de parceria técnica para a formação de jovens atletas no Brasil. Estiveram presentes na solenidade representando o Coimbra, os diretores Ricardo Guimarães, Hissa Elias Moyses e Diego Amaral.
Eles foram recepcionados pelo presidente do Benfica e ex-jogador Rui Costa e diretoria. O acordo tem duração inicial de sete anos. O clube de Portugal contará com a presença de uma comissão técnica fixa em Contagem, que já está trabalhando em conjunto com todo o staff da Águia Metropolitana, no Centro de Treinamento Flávio Pentagna Guimarães. Atualmente com as categorias profissional e Sub-20, o Coimbra, na próxima temporada, terá também equipes Sub-17 e Sub-15. -A oportunidade de ter uma parceria com o Benfica, para nós, é muito importante e relevante. É um clube com expressão mundial e com sucesso na gestão do futebol profissional. E é um clube que investe, e bem, na formação de jovens talentos que se preparam para o futebol. O Benfica tem uma metodologia única, que se diferencia. Ter acesso a essa metodologia é útil, principalmente para ser usada no Brasil, país reconhecido como um seleiro de talentos- disse Ricardo Guimarães.
-Não só formar jogadores, mas, sim, atletas e homens. Vê-los ter sucesso, jogar, brilhar e, quem sabe, vestir a camisa do Benfica, ou de outros grandes clubes, são os nossos objetivos. Queremos formar muitos jogadores para o futuro.
-Vai ao encontro do que é o nosso projeto internacional, com parcerias em vários países e com clubes onde possa haver talento. Neste caso é a abertura de uma porta importante no Brasil, país onde há muito talento”, salientou Rui Costa. “O que vamos fazer é auxiliar o crescimento de formação do Coimbra Sports, estar perto de jovens talentos, desenvolvê-los e poder futuramente aproveitar algum destes talentos no nosso clube- completou.