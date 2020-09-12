Coelho comanda último treino para o Timão pegar o Flu; veja provável time

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians voltou a treinar na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava. Após a saída do técnico Tiago Nunes, comunicada pelo clube na noite da última sexta-feira, Dyego Coelho, que assume de forma interina, comandou sua primeira atividade já de olho no confronto com o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Maracanã, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.- A sensação é a melhor possível porque a gente está dentro de casa. Me sinto confortável em falar com os atletas. Minha missão é fazer com que eles tenham alegria em jogar futebol. O Corinthians é isso, independentemente de quem está em campo. Temos que nos doar ao máximo para fazer com que a torcida esteja com a gente. Eles nunca vão nos abandonar, mas precisamos mostrar algo a eles. E vamos fazer isso com muita garra - disse Coelho, antes do início do treino e após ter uma conversa com todo o elenco.

Além de Tiago, o preparador físico Michel Huff, os auxiliares Kelly Guimarães e Evandro Fornari, e o analista de desempenho Pedro Sotero deixam o Clube.Sob o comando de Coelho, chega o analista de desempenho Yan Viegas. Anselmo Sbragia, que já estava na comissão técnica, assume o comando da preparação física, e o ex-observador Mauro da Silva passa a ser auxiliar.

Em campo, os atletas participaram de uma atividade tática com menor duração do que o usual, e um trabalho de cobranças de bola parada. A novidade foi a presença do zagueiro Ronald, que é do time sub-20 e completou os trabalhos. Vale lembrar que a imprensa não tem acesso aos treinamentos neste momento de pandemia, segundo recomendação dos protocolos de saúde.

Para o duelo deste domingo, Coelho não poderá contar com Fagner e Danilo Avelar, ambos expulsos diante do Palmeiras, na última quinta-feira. Em seus lugares devem entrar Michel Macedo e Bruno Méndez. Uma provável escalação é: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Lucas Piton; Gabriel e Cantillo; Ramiro (Gustavo Silva ou Léo Natel), Araos (Mateus Vital) e Otero; Jô