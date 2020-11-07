Coco Bambu é o novo patrocinador do Ceará

Crédito: Divulgação/Ceará

O fim de semana é de novidade no marketing do Ceará. Através do site oficial, o Vozão confirmou que o restaurante Coco Bambu é o novo patrocinador da equipe até o término do Brasileirão.Com o acordo, o patrocinador do Vozão vai aparecer na omoplata no lado direito do uniforme. Além do manto, o Coco Bambu irá expor a sua marca nas placas de publicidade do CT do Ceará e no backdrop das entrevistas.

Dentro do clube a negociação foi muito comemorada, ainda mais na temporada que é marcada pela falta de recursos e caixa negativo nos clubes brasileiros.