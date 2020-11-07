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Coco Bambu é o novo patrocinador do Ceará

Acordo com a rede de restaurantes vai até o fim do Campeonato Brasileiro, em fevereiro de 2021...

Publicado em 07 de Novembro de 2020 às 15:52

LanceNet

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Publicado em 

07 nov 2020 às 15:52
Crédito: Divulgação/Ceará
O fim de semana é de novidade no marketing do Ceará. Através do site oficial, o Vozão confirmou que o restaurante Coco Bambu é o novo patrocinador da equipe até o término do Brasileirão.Com o acordo, o patrocinador do Vozão vai aparecer na omoplata no lado direito do uniforme. Além do manto, o Coco Bambu irá expor a sua marca nas placas de publicidade do CT do Ceará e no backdrop das entrevistas.
Dentro do clube a negociação foi muito comemorada, ainda mais na temporada que é marcada pela falta de recursos e caixa negativo nos clubes brasileiros.
‘Hoje, o Ceará consegue provar para as empresas que parcerias desse tipo são muito proveitosas. O Coco Bambu chega para somar com a nossa rede de parceiros. Sem dúvida, sentimos uma satisfação enorme com esse acordo. Esse é o sentimento de todos que fazem o Vozão’, revelou Ricardo Costa, gerente comercial do Clube.

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