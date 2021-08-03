Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Cobrança por melhores resultados deve subir de tom no CSA

Presidente do Azulão, Rafael Tenório, chegou a dizer em entrevista que fará questionamentos a comissão técnica e ao departamento de futebol...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 10:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 10:29
Crédito: Mandatário foi firme ao falar sobre fase da equipe (Divulgação/Ascom CSA
Vindo de duas derrotas fora de casa na Série B para Botafogo (2 a 0) e Remo (1 a 0), o nível de cobrança por resultados melhores será elevado pelos lados do CSA, garantiu em entrevista ao portal 'ge' o presidente do clube, Rafael Tenório.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesta terça-feira (3), a reapresentação do plantel está agendada para às 11h30 (de Brasília) em dia onde também deve ocorrer uma reunião com a presença da representação do departamento de futebol e da comissão técnica com o mandatário do clube alagoano.
Na reunião em questão, Tenório antecipou que fará questionamentos aos dois setores para compreender os motivos da organização administrativa não estar, nesse momento, se refletindo em resultados melhores na segunda divisão nacional:
- Eu vou ter uma reunião com a comissão técnica e o departamento de futebol nesta terça-feira pra saber deles o que está faltando. Da nossa parte, temos feito o que é possível: salário em dia, estrutura da melhor forma, alimentação, suplementação, departamento médico, tudo funcionando da melhor forma. A comissão que assumiu pediu reforços e nós trouxemos o que eles solicitaram. Então, sinceramente, eu preciso que eles me digam o que está faltando para o time engrenar. Nesta terça-feira, na reapresentação, vou cobrar isso.
Em meio ao clima declarado de cobrança, o time dirigido por Ney Franco se prepara visando o confronto do próximo sábado (7) onde volta a atuar no Rei Pelé recebendo o Avaí.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Família Bolsonaro não deve se meter mais nas eleições do Rio, porque só apresentam ladrão', diz deputado ex-bolsonarista Otoni de Paula
Xícara de café.
Café, demência e sono: o que dizem os últimos estudos
Serginho, Alice e Camila Castro
Serginho e Camila de Castro celebram os 15 anos de Alice com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados