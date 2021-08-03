Cobrança por melhores resultados deve subir de tom no CSA

Crédito: Mandatário foi firme ao falar sobre fase da equipe (Divulgação/Ascom CSA

Vindo de duas derrotas fora de casa na Série B para Botafogo (2 a 0) e Remo (1 a 0), o nível de cobrança por resultados melhores será elevado pelos lados do CSA, garantiu em entrevista ao portal 'ge' o presidente do clube, Rafael Tenório.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNesta terça-feira (3), a reapresentação do plantel está agendada para às 11h30 (de Brasília) em dia onde também deve ocorrer uma reunião com a presença da representação do departamento de futebol e da comissão técnica com o mandatário do clube alagoano.

Na reunião em questão, Tenório antecipou que fará questionamentos aos dois setores para compreender os motivos da organização administrativa não estar, nesse momento, se refletindo em resultados melhores na segunda divisão nacional:

- Eu vou ter uma reunião com a comissão técnica e o departamento de futebol nesta terça-feira pra saber deles o que está faltando. Da nossa parte, temos feito o que é possível: salário em dia, estrutura da melhor forma, alimentação, suplementação, departamento médico, tudo funcionando da melhor forma. A comissão que assumiu pediu reforços e nós trouxemos o que eles solicitaram. Então, sinceramente, eu preciso que eles me digam o que está faltando para o time engrenar. Nesta terça-feira, na reapresentação, vou cobrar isso.