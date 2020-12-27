Cobrança de Luisão causa desconforto em Jorge Jesus, jogadores e diretoria no Benfica

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O episódio de irritação de Luisão, na derrota do Benfica para o Porto, na última quarta-feira, ainda é assunto em Lisboa. Segundo o jornal 'A Bola', o técnico Jorge Jesus, os jogadores e até parte da diretoria do Benfica ainda não aceitaram a bronca dada pelo brasileiro após o revés contra o rival.

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Após ser derrotado pelo Porto por 2 a 0, em Aveiro, Luisão, que estava no banco de reservas no lugar do ex-diretor-geral Tiago Pinto, foi até o gramado e cobrou os jogadores de forma intensa, apontando o dedo para alguns jogadores.

Segundo o jornal português, a atitude não foi bem vista, principalmente porque Luisão também cobrou fortemente Rui Costa, diretor esportivo do clube. Jorge Jesus foi o responsável por acalmar os ânimos do brasileiro e minimizou o episódio na entrevista coletiva.