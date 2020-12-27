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Cobrança de Luisão causa desconforto em Jorge Jesus, jogadores e diretoria no Benfica

Zagueiro brasileiro deu uma bronca nos jogadores na beira do campo, após a derrota para o Porto, e cobrou intensamente Rui Costa, diretor esportivo do clube...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 13:17

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 13:17
Crédito: Divulgação
O episódio de irritação de Luisão, na derrota do Benfica para o Porto, na última quarta-feira, ainda é assunto em Lisboa. Segundo o jornal 'A Bola', o técnico Jorge Jesus, os jogadores e até parte da diretoria do Benfica ainda não aceitaram a bronca dada pelo brasileiro após o revés contra o rival.
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Após ser derrotado pelo Porto por 2 a 0, em Aveiro, Luisão, que estava no banco de reservas no lugar do ex-diretor-geral Tiago Pinto, foi até o gramado e cobrou os jogadores de forma intensa, apontando o dedo para alguns jogadores.
Segundo o jornal português, a atitude não foi bem vista, principalmente porque Luisão também cobrou fortemente Rui Costa, diretor esportivo do clube. Jorge Jesus foi o responsável por acalmar os ânimos do brasileiro e minimizou o episódio na entrevista coletiva.
- Luisão não deu reprimenda alguma aos jogadores. Ele não gosta de perder, como não gosta o treinador nem os jogadores. Ele foi capitão de equipe durante vários anos, estava triste como estou eu, o Rui, e todos… Luisão deu uma opinião. Não deu qualquer repreensão aos jogadores. Disse que foi a primeira final que perdemos, que sirva para a gente aprender que Benfica é Benfica - disse o treinador português.

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