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futebol

Cobiçado por gigantes ingleses, Maddison renova com o Leicester

Camisa 10 dos Foxes foi um dos principais nomes da boa temporada da equipe inglesa...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 14:13

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 14:13

Crédito: Divulgação
O Leicester anunciou a renovação do meia James Maddison, de 23 anos, até junho de 2024. O jogador, que é um dos destaques da equipe de Brendan Rodgers, era cobiçado por gigantes ingleses, como Manchester United, Chelsea e Arsenal.- Estou muito feliz por assinar um novo contrato com este clube de futebol. É um momento incrivelmente emocionante para ser um jogador do Leicester City, com tantas coisas positivas acontecendo dentro e fora do campo e estou muito feliz por fazer parte disso - disse Maddison.
Na última temporada, o meia disputou 38 jogos, marcou nove gols e deu três assistências com a camisa dos Foxes. No próximo ano, o camisa 10 disputará a Liga Europa com o time do King Power Stadium.

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