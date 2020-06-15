Cobiçado pelo Fortaleza, Edinho está perto de atuar na Ásia

O sonho do Fortaleza de repatriar o atacante Edinho está perto do fim. Sem espaço com Jorge Sampaoli, o jogador será negociado com o futebol da Ásia e deve acertar a sua saída do Atlético-MG nos próximos dias.E MAIS:De volta aos trabalhos, Sport divulga resultados dos testes de COVID-19Bahia confirma dois casos de COVID-19 no elencoCOVID-19: Ferj e clubes planejam volta do Carioca até o fim da semana; Brasil tem 612 mortes em 24 horasImportante nos títulos Cearense e da Série B, Edinho foi negociado com o Galo, mas nunca repetiu as boas atuações, o que força o time mineiro a negociá-lo.