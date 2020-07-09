Cobiçado na Europa, Paul Pogba fica mais perto de renovar com o Manchester United

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Um dos alvos de Real Madrid e Juventus para a próxima temporada, o meio-campista francês Paulo Pogba está mais perto de renovar seu contrato com o Manchester United. De acordo com a 'Sky Sports Italia', as negociações já começaram e o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer deseja contar com o atleta no meio-campo dos Red Devils.

- Não posso comentar sobre as negociações entre os jogadores e o clube, mas, é claro, queremos manter os melhores jogadores - afirmou Ole Gunnar Solskjaer.

Ainda segundo a publicação, o jogador foi um dos pedidos de Zinedine Zidane, mas o clube merengue jamais conseguiu alcançar uma oferta que fosse capaz de atraí-lo, assim como convencer a diretoria do United a negociá-lo de maneira definitiva. Além da equipe espanhola, a Juventus também tem interesse no francês, clube pelo qual ele já jogou por quatro temporadas.