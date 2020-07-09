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futebol

Cobiçado na Europa, Paul Pogba fica mais perto de renovar com o Manchester United

Sonho do Real Madrid e da Juventus, meio-campista francês pode assinar a extensão de seu contrato com os Red Devils. Segundo a 'Sky Sports Italia', as negociações já começaram...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 11:33

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 11:33

Crédito: ALASTAIR GRANT / AFP
Um dos alvos de Real Madrid e Juventus para a próxima temporada, o meio-campista francês Paulo Pogba está mais perto de renovar seu contrato com o Manchester United. De acordo com a 'Sky Sports Italia', as negociações já começaram e o técnico norueguês Ole Gunnar Solskjaer deseja contar com o atleta no meio-campo dos Red Devils.
- Não posso comentar sobre as negociações entre os jogadores e o clube, mas, é claro, queremos manter os melhores jogadores - afirmou Ole Gunnar Solskjaer.
Ainda segundo a publicação, o jogador foi um dos pedidos de Zinedine Zidane, mas o clube merengue jamais conseguiu alcançar uma oferta que fosse capaz de atraí-lo, assim como convencer a diretoria do United a negociá-lo de maneira definitiva. Além da equipe espanhola, a Juventus também tem interesse no francês, clube pelo qual ele já jogou por quatro temporadas.
Vale destacar que Pogba chegou Manchester United em agosto de 2016, em uma transação no valor de 105 milhões de euros (R$ 370,6 milhões na época). Com a camisa vermelha, ele já disputou 148 partidas e marcou 31 gols, além de ter conquistado dois títulos: a Liga Europa da UEFA e a Copa da Liga Inglesa: ambas na temporada 2016–17.

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