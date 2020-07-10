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Cobiçado na Europa, Kalidou Koulibaly pretende deixar o Napoli

Segundo a imprensa italiana, senegalês pretende dar um grande salto na carreira. Paris Saint-Germain é o principal interessado e o vê como substituto do brasileiro Thiago Silva...
LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 12:35

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:35

Crédito: AFP
Cobiçado por gigantes da Europa, o zagueiro Kalidou Koulibaly pretende deixar o Napoli na próxima temporada. O senegalês já definiu que pretende respirar novo ares e disputar a Champions League por outro clube do continente. Com contrato até 30 de junho de 2023, segundo a imprensa italiana, o atleta de 29 anos pretende dar um grande salto na carreira.
O principal clube interessado no atleta é o Paris Saint-Germain, que o vê como principal substituto de Thiago Silva, que deixa a equipe no final da temporada. No entanto, com a crise em virtude da pandemia global de coronavírus que virou o mundo do avesso, o time parisiense ainda procura estratégias financeiras para trazer o defensor.
Ágil, bom com a bola nos pés e com um físico invejável, o zagueiro tem mercado e o Napoli pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões) pelo jogador. Além do Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Everton e Manchester United já sondaram os valores do senegalês.
Com a camisa do Napoli, o zagueiro senegalês fez 235 partidas e 10 gols desde que chegou ao clube em 2014, vindo do Genk, da Bélgica. Já pela seleção de Senegal, o jogador fez 40 jogos e participou da Copa do Mundo da FIFA de 2018 e da Copa das Nações Africanas, em 2017.

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