Cobiçado na Europa, Kalidou Koulibaly pretende deixar o Napoli

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Cobiçado por gigantes da Europa, o zagueiro Kalidou Koulibaly pretende deixar o Napoli na próxima temporada. O senegalês já definiu que pretende respirar novo ares e disputar a Champions League por outro clube do continente. Com contrato até 30 de junho de 2023, segundo a imprensa italiana, o atleta de 29 anos pretende dar um grande salto na carreira.

O principal clube interessado no atleta é o Paris Saint-Germain, que o vê como principal substituto de Thiago Silva, que deixa a equipe no final da temporada. No entanto, com a crise em virtude da pandemia global de coronavírus que virou o mundo do avesso, o time parisiense ainda procura estratégias financeiras para trazer o defensor.

Ágil, bom com a bola nos pés e com um físico invejável, o zagueiro tem mercado e o Napoli pede 40 milhões de euros (cerca de R$ 238 milhões) pelo jogador. Além do Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid, Everton e Manchester United já sondaram os valores do senegalês.