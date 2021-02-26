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futebol

Cobiçado, Edenílson fala sobre futuro no Internacional

Destaque do Colorado no Campeonato Brasileiro, o meio-campista afirmou que não recebeu nenhuma oferta...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 15:16

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 15:16

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Capitão do Internacional e principal jogador do time, o volante Edenílson vive o auge da sua carreira no Beira-Rio e encerrou a temporada 2020 em alta no futebol nacional.
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Nesta sexta-feira, durante a sua participação no Prêmio ‘Bola de Prata’, ele comentou sobre o seu futuro e citou as especulações que tomaram conta dos noticiários nos últimos dias.
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‘Na época eu tive a sondagem do Al-Ittihad, da Arábia. Mas depois conversei com meu empresário, pedi para ele para fechar totalmente qualquer conversa, porque eu queria focar nessa reta final. Mas essa parte eu deixo com ele, não chegou nada, eu estava realmente focado em ser campeão, em ajudar meus companheiros em colocar o clube de novo nesse protagonismo de ser campeão brasileiro, campeão nacional, então essa parte eu procuro deixar mesmo para ele e não me envolver muito’, declarou.

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