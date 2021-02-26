Cobiçado, Edenílson fala sobre futuro no Internacional

Nesta sexta-feira, durante a sua participação no Prêmio ‘Bola de Prata’, ele comentou sobre o seu futuro e citou as especulações que tomaram conta dos noticiários nos últimos dias.

‘Na época eu tive a sondagem do Al-Ittihad, da Arábia. Mas depois conversei com meu empresário, pedi para ele para fechar totalmente qualquer conversa, porque eu queria focar nessa reta final. Mas essa parte eu deixo com ele, não chegou nada, eu estava realmente focado em ser campeão, em ajudar meus companheiros em colocar o clube de novo nesse protagonismo de ser campeão brasileiro, campeão nacional, então essa parte eu procuro deixar mesmo para ele e não me envolver muito’, declarou.