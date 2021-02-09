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Coates marca duas vezes nos minutos finais, Sporting vence o Gil Vicente de virada e segue invicto no Português

Turma do Alvalade perdia até os 37 minutos do segundo tempo, mas zagueiro Coates empatou e virou aos 45 minutos. Vantagem para o vice-líder agora é de oito pontos...
LanceNet

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Publicado em 

09 fev 2021 às 20:12

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 20:12

Crédito: MIGUEL RIOPA / AFP
Mais líder do que nunca. O Sporting visitou o Gil Vicente pelo Campeonato Português nesta terça-feira e o time de Lisboa venceu por 2 a 1, de virada, com gols nos minutos finais. Fujimoto abriu o placar para os donos da casa, mas o zagueiro Coates fez duas vezes para dar a vitória aos Leões. Com o resultado, a Turma do Alvalade chegou aos 48 pontos e abriu oito do vice-líder, o Porto.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsEm um primeiro tempo equilibrado, o Gil Vicente foi para o intervalo vencendo por 1 a 0. Aos 35 minutos, Claude Gonçalves fez cruzamento na medida para o japonês Fujimoto, que acertou bonito chute de primeira e não deu chances para o goleiro Adán.
No fim, Sporting se lançou ao ataque e o zagueiro Coates empatou aos 37 minutos do segundo tempo. Pedro Porro levantou bola na área, a zaga afastou mal e o uruguaio bateu de primeira para deixar tudo igual. Quando o empate parecia definitivo, Pedro Porro bateu falta na área e Coates subiu mais que todo mundo para cabecear, ver o goleiro adversário falhar, e virar o jogo.
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Na próxima rodada, o Sporting encara o Paços de Ferreira, em casa. O Gil Vicente, por sua vez, tem compromisso contra o Portimonense, fora de casa.
OUTROS RESULTADOS DO DIAPaços de Ferreira 0 x 0 Portimonense​Rio Ave 2 x 1 TondelaNacional 0 x 1 Boavista

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