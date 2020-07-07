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futebol

Clubes trabalham para retomar o Campeonato Paranaense antes do BR-20

Inicialmente, a ideia era retomar no dia 15 de julho, mas a meta é reiniciar no dia 19...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:20

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:20

Crédito: Divulgação/Paraná
A semana é decisiva para o futebol paranaense. Se antes o estadual seria retomado no dia 15 de julho, agora os clubes tentam reiniciar a competição no dia 19, mas o principal empecilho é o Governo estadual.

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