Clubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos Campeões

A Associação de Clubes Europeus enviou uma proposta que será analisada pela Uefa em reunião no próximo dia 17 de junho e que pode trazer uma pequena mudança para beneficiar equipes nos torneios europeus. Segundo o “Mundo Deportivo”, a entidade deve decidir se irá permitir a inscrição de novos jogadores na Liga dos Campeões ou Liga Europa caso alguma equipe sofra com lesões ou casos de COVID-19.
A proposta beneficiaria somente atletas que já possuem contrato com os times a esta altura, então nenhuma contratação que chegue ao fim da temporada dos campeonatos nacionais poderia ser usada. Os clubes temem que o número de machucados aumente após mais de três meses sem realizar uma partida oficial e que as baixas prejudiquem as equipes no final da atual temporada.
Exemplos de como esta medida funcionaria na prática:
O Barcelona contratou Martin Braithwaite para jogar no Campeonato Espanhol por conta da lesão de Dembélé. O dinamarquês não está inscrito na Liga dos Campeões e só poderia jogar uma partida com a camisa blaugrana no torneio, caso algum companheiro sofra com lesão ou teste positivo para o coronavírus antes ou durante a competição recomeçar.
No entanto, apesar de ter contratado Francisco Trincão há alguns meses, mesmo que a temporada do Campeonato Português termine antes do reinício da Liga dos Campeões, o jovem jogador que pertence atualmente ao Braga não poderia fazer parte do elenco do Barça para a disputa do maior torneio de futebol da Europa.
Além do Barcelona com Braithwaite, outros clubes poderiam se beneficiar da medida, como o Real Madrid com Reinier. O jovem está sendo colocado para treinar na primeira equipe e, apesar de não estar inscrito na Liga dos Campeões, poderia ter uma oportunidade caso algum importante membro do elenco merengue se machucasse, como aconteceu com Hazard em boa parte da temporada. E MAIS:Veja possíveis mudanças para a reta final da Liga dos CampeõesBarcelona teve sete casos positivos no plantel para o novo coronavírusDe volta nessa quarta-feira, Liga Portuguesa tem recorde de brasileirosPresidente do Benfica diz que se não fosse a COVID-19 teria feito mais de R$ 1 bilhão em venda de jogadores E MAIS: