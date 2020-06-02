Clubes tentam flexibilizar regras para volta da Liga dos Campeões

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP

A Associação de Clubes Europeus enviou uma proposta que será analisada pela Uefa em reunião no próximo dia 17 de junho e que pode trazer uma pequena mudança para beneficiar equipes nos torneios europeus. Segundo o “Mundo Deportivo”, a entidade deve decidir se irá permitir a inscrição de novos jogadores na Liga dos Campeões ou Liga Europa caso alguma equipe sofra com lesões ou casos de COVID-19.

A proposta beneficiaria somente atletas que já possuem contrato com os times a esta altura, então nenhuma contratação que chegue ao fim da temporada dos campeonatos nacionais poderia ser usada. Os clubes temem que o número de machucados aumente após mais de três meses sem realizar uma partida oficial e que as baixas prejudiquem as equipes no final da atual temporada.

Exemplos de como esta medida funcionaria na prática:

O Barcelona contratou Martin Braithwaite para jogar no Campeonato Espanhol por conta da lesão de Dembélé. O dinamarquês não está inscrito na Liga dos Campeões e só poderia jogar uma partida com a camisa blaugrana no torneio, caso algum companheiro sofra com lesão ou teste positivo para o coronavírus antes ou durante a competição recomeçar.

No entanto, apesar de ter contratado Francisco Trincão há alguns meses, mesmo que a temporada do Campeonato Português termine antes do reinício da Liga dos Campeões, o jovem jogador que pertence atualmente ao Braga não poderia fazer parte do elenco do Barça para a disputa do maior torneio de futebol da Europa.