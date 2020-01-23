Clubes promovem encontro de mascotes no Shopping Vitória nesta sexta (24)

O Capixabão começa neste sábado (25), mas antes da bola rolar nos gramados os torcedores poderão conhecer e interagir com mascotes de três das dez equipes que disputam a competição mais importante do Espírito Santo.
Nesta sexta-feira (24), a partir das 19 horas, a coruja alvianil (Vitória), o mosqueteiro capa-preta (Rio Branco) e a Locomotiva (Desportiva) marcam presença na Praça de Alimentação do Shopping Vitória, e frente ao Restaurante Madero.
A ideia é promover o Estadual e atrair mais público para os estádios. Além de aproximar a torcida dos mascotes dos times ainda haverá sorteio e os participantes poderão ganhar brindes das respectivas equipes.
PRIMEIRA RODADA
Atual campeão capixaba, o Vitória abre a competição recebendo o São Mateus, sábado, no Salvador Costa, às 15 horas. Real Noroeste e Serra se enfrentam no mesmo horário em Águia Branca. Já no domingo, Rio Branco-VN recebe o Linhares em Venda Nova, às 15 horas. Mais tarde, às 16h, o Rio Branco será desafiado pelo Atlético Itapemirim no Kleber Andrade. O jogo que fecha a primeira rodada será entre Estrela e Desportiva, na terça-feira (28), às 20h15 no Sumaré, em Cachoeiro.