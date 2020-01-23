Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixabão 2020

Clubes promovem encontro de mascotes no Shopping Vitória nesta sexta (24)

Ação conjunta é uma promoção do Estadual que começa neste sábado (25). Estarão presentes os mascotes do Vitória, Rio Branco e da Desportiva

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 20:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 20:33
Os mascotes de Vitória, Rio Branco e Desportiva estarão juntos em uma ação no Shopping Vitória nesta sexta-feira (24) Crédito: Divulgação
O Capixabão começa neste sábado (25), mas antes da bola rolar nos gramados os torcedores poderão conhecer e interagir com mascotes de três das dez equipes que disputam a competição mais importante do Espírito Santo.

Veja Também

Jogadores alegam redução de salários e deixam o Rio Branco

Nesta sexta-feira (24), a partir das 19 horas, a coruja alvianil (Vitória), o mosqueteiro capa-preta (Rio Branco) e a Locomotiva (Desportiva) marcam presença na Praça de Alimentação do Shopping Vitória, e frente ao Restaurante Madero.
A ideia é promover o Estadual e atrair mais público para os estádios. Além de aproximar a torcida dos mascotes dos times ainda haverá sorteio e os participantes poderão ganhar brindes das respectivas equipes.

PRIMEIRA RODADA

Atual campeão capixaba, o Vitória abre a competição recebendo o São Mateus, sábado, no Salvador Costa, às 15 horas. Real Noroeste e Serra se enfrentam no mesmo horário em Águia Branca. Já no domingo, Rio Branco-VN recebe o Linhares em Venda Nova, às 15 horas. Mais tarde, às 16h, o Rio Branco será desafiado pelo Atlético Itapemirim no Kleber Andrade. O jogo que fecha a primeira rodada será entre Estrela e Desportiva, na terça-feira (28), às 20h15 no Sumaré, em Cachoeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados