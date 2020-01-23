Clubes promovem encontro de mascotes no Shopping Vitória nesta sexta (24)

Os mascotes de Vitória, Rio Branco e Desportiva estarão juntos em uma ação no Shopping Vitória nesta sexta-feira (24) Crédito: Divulgação

O Capixabão começa neste sábado (25), mas antes da bola rolar nos gramados os torcedores poderão conhecer e interagir com mascotes de três das dez equipes que disputam a competição mais importante do Espírito Santo.

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Nesta sexta-feira (24), a partir das 19 horas, a coruja alvianil (Vitória), o mosqueteiro capa-preta (Rio Branco) e a Locomotiva (Desportiva) marcam presença na Praça de Alimentação do Shopping Vitória, e frente ao Restaurante Madero.

A ideia é promover o Estadual e atrair mais público para os estádios. Além de aproximar a torcida dos mascotes dos times ainda haverá sorteio e os participantes poderão ganhar brindes das respectivas equipes.

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