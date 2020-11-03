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Clubes mineiros repudiam decisão do MP de Santa Catarina no caso do estupro de Mariana Ferrer

Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG se posicionaram, afirmando que estupro não é culpa da vítima e  que não existe estupro culposo, quando não há intenção de praticar o crime...
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Publicado em 

03 nov 2020 às 20:22

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 20:22

Crédito: A mensagem é clara, direta dos times mineiros: não existe estupro culposo-(Divulgação/Cruzeiro
Os três grandes clubes de Minas Gerais, Atlético-MG, América-MG e Cruzeiro se manifestaram de forma direta, repudiando o parecer do MP de Santa Catarina, que afirmou que o empresário André de Camargo Aranha cometeu estupro culposo, quando não há intenção de praticar o crime, contra a influencer Mariana Ferrer, de 23 anos.
O trio mineiro postou em suas contas nas redes sociais manifestações pedindo justiça para Mariana após a bizarra decisão da Justiça catarinense, que na figura do juiz Rudson Marcos, da 3ª Vara Criminal de Florianópolis, aceitou a tese esdrúxula do Ministério Público. O magistrado disse em seu despacho que “não há como impor ao acusado a responsabilidade penal, pois, repetindo um antigo dito liberal, ‘melhor absolver cem culpados do que condenar um inocente’”.
Nas mensagens, Galo, Raposa e Coelho são claros ao dizer que estupro não é culpa das vítimas e ainda que não existe estupro culposo, uma “invenção” judicial brasileira, pois o crime de “estupro culposo” sequer aparece na legislação brasileira, O empresário foi absolvido no caso.

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