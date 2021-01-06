Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Clubes italiano se interessam pela contratação de Memphis Depay

Segundo revista francesa, atacante pode não ser jogador do Barcelona, apesar do grande interesse do clube catalão e do técnico Ronald Koeman na aquisição do atleta do Lyon...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2021 às 08:22

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 08:22

Crédito: Damien LG / Lyon
O atacante Memphis Depay está na mira de diversos clubes italianos, segundo a revista “France Football”. As informações não apontam os nomes dos interessados, mas entende-se que Juventus, Milan e Inter de Milão, que já demonstraram desejo no holandês no passado, sejam alguns dos possíveis destinos.O jogador do Lyon termina seu contrato ao final desta temporada, mas já está livre para assinar um pré-contrato sem custos com uma nova equipe e se transferir no término de seu vínculo com o time francês. Os italianos também podem tentar fazer uma oferta pelo jogador ainda nesta janela de transferência de janeiro e contratá-lo para esta campanha.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Desde a chegada do técnico Ronald Koeman no Barcelona, o clube catalão se tornou um dos principais interessados na aquisição de Depay, mas a crise financeira não joga a favor dos culés. Os blaugranas não fizeram nenhuma proposta oficial até o momento e podem perder um dos principais alvos do mercado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados