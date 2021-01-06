Clubes italiano se interessam pela contratação de Memphis Depay

O atacante Memphis Depay está na mira de diversos clubes italianos, segundo a revista “France Football”. As informações não apontam os nomes dos interessados, mas entende-se que Juventus, Milan e Inter de Milão, que já demonstraram desejo no holandês no passado, sejam alguns dos possíveis destinos.O jogador do Lyon termina seu contrato ao final desta temporada, mas já está livre para assinar um pré-contrato sem custos com uma nova equipe e se transferir no término de seu vínculo com o time francês. Os italianos também podem tentar fazer uma oferta pelo jogador ainda nesta janela de transferência de janeiro e contratá-lo para esta campanha.