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Clubes ingleses vetam regra de cinco substituições na próxima temporada da Premier League

Reunião aconteceu nesta quinta-feira e maioria dos clubes foi contra a manutenção da medida. Os três que clubes que subiram da Championship votaram contra...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 14:51

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 14:51

Crédito: AFP
Nesta quinta-feira, uma reunião definiu que a próxima temporada da Premier League não terá a regra das cinco substituições, que foi autorizada pela Fifa no reinício do futebol após a pausa por conta da pandemia do coronavírus. Para minimizar os efeitos de cansaço, visto que os atletas ficaram mais de três meses sem atuar, a entidade liberou a mudança.De acordo com informações do jornal "Telegraph", 11 dos 20 clubes que disputarão a primeira divisão do Campeonato Inglês foram contra a manutenção da regra, e, com isso, as equipes só poderão fazer três mudanças e apenas 18 jogadores poderão ser relacionados, como já era anteriormente.
Ainda segundo a imprensa da Terra da Rainha, Leeds United, West Bromwich e Fulham, os três que subiram da segunda divisão, foram contra a regra de cinco substituições, já que esta norma beneficia times mais ricos e com elencos mais fartos de opções.

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