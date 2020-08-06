Clubes ingleses vetam regra de cinco substituições na próxima temporada da Premier League

Nesta quinta-feira, uma reunião definiu que a próxima temporada da Premier League não terá a regra das cinco substituições, que foi autorizada pela Fifa no reinício do futebol após a pausa por conta da pandemia do coronavírus. Para minimizar os efeitos de cansaço, visto que os atletas ficaram mais de três meses sem atuar, a entidade liberou a mudança.De acordo com informações do jornal "Telegraph", 11 dos 20 clubes que disputarão a primeira divisão do Campeonato Inglês foram contra a manutenção da regra, e, com isso, as equipes só poderão fazer três mudanças e apenas 18 jogadores poderão ser relacionados, como já era anteriormente.