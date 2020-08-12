Clubes ingleses travam batalha por jovem português do Sporting

Crédito: Divulgação / Sporting

O Sporting recusou uma segunda oferta apresentada pelo Arsenal pela contratação de Joelson Fernandes no valor de 32 milhões de euros (R$ 204 milhões), de acordo com o jornal “A Bola”. Segundo as informações, os portugueses estão inflexíveis e querem a multa de 45 milhões de euros (R$ 287 milhões) pela joia de 17 anos.

Os Gunners tomaram a negativa quase de forma imediata, mas sabem que os Leões precisam fazer caixa para buscar novas peças no mercado. No entanto, a equipe de Mikel Arteta deve voltar a fazer uma nova oferta nesta semana, pois sabe do interesse de outros clubes e não quer deixar o português escapar.