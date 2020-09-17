Clubes ingleses temem ausência de público nos estádios até novembro

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Os clubes do Campeonato Inglês temem ter que jogar com portões fechados até novembro, enquanto o governo britânico tenta evitar uma segunda onda da Covid-19. Apesar da data prevista para a volta do público com segurança aos estádios estar marcada para o dia 1º de outubro, o adiamento parece cada vez mais provável com o passar dos dias.

Nas últimas semanas, os casos do novo coronavírus cresceram no Reino Unido, o que preocupou o primeiro-ministro Boris Johnson. Sofrendo críticas, o maior nome do governo britânico tenta impor medidas mais restritivas em algumas regiões do país. O futebol não escapa disso, apesar da pressão das equipes para comportar até 30% da capacidade das arenas com os fãs.