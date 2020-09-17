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futebol

Clubes ingleses temem ausência de público nos estádios até novembro

Governo britânico está preocupado com recente aumento do número de casos de Covid-19 e podem adiar retorno dos fãs aos estádios de futebol, previstos para o dia 1º de outubro...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:11

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 11:11
Crédito: EFE
Os clubes do Campeonato Inglês temem ter que jogar com portões fechados até novembro, enquanto o governo britânico tenta evitar uma segunda onda da Covid-19. Apesar da data prevista para a volta do público com segurança aos estádios estar marcada para o dia 1º de outubro, o adiamento parece cada vez mais provável com o passar dos dias.
Nas últimas semanas, os casos do novo coronavírus cresceram no Reino Unido, o que preocupou o primeiro-ministro Boris Johnson. Sofrendo críticas, o maior nome do governo britânico tenta impor medidas mais restritivas em algumas regiões do país. O futebol não escapa disso, apesar da pressão das equipes para comportar até 30% da capacidade das arenas com os fãs.
Oito partidas de divisões inferiores da Inglaterra irão garantir a presença de até mil torcedores dentro dos estádios, embora haja muita preocupação. O objetivo do órgão que regula o futebol inglês é convencer o governo de que os duelos podem ser realizados com segurança e a situação segue indefinida, principalmente para os times da Premier League.

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