Clubes ingleses têm interesse no zagueiro Kurt Zouma, do Chelsea

Depois de duas temporadas por empréstimo em Stoke City e Everton, ambos da Inglaterra, o zagueiro Kurt Zouma voltou ao Chelsea e recuperou seu espaço. Titular na maioria dos jogos dos Blues com o técnico Frank Lampard, o francês está atraindo o interesses de outros clubes da Terra da Rainha.
Segundo o jornal "Daily Express" o Everton tem sentido falta do defensor e está disposto a fazer uma proposta pelo jogador. Além dos Toffees, o Tottenham, rival de Londres, também deseja a contratação da Zouma. A publicação afirma que José Mourinho, que treinou o atleta no Chelsea e gosta de seu futebol.
Apesar de ser titular nos Blues, o clube poderia considerar vender o jogador para fazer caixa e ter recursos para investir na janela de transferências. O clube já contratou o marroquino Hakim Ziyech, do Ajax, e está perto de anunciar o atacante Timo Werner, do RB Leipzig, segundo a imprensa europeia.
O jornal ainda avança que os londrinos estão interessados em Kai Havertz, do Bayer Leverkusen, e que é um dos principais nomes da Alemanha atualmente.E MAIS:Confira 20 craques para voltar a ver em ação com o retorno da La LigaLa Liga: veja as novidades preparadas para a volta do futebol na Espanha!Após quebrar regras do protocolo, Semedo fica sem treinar no BarçaSilvio Berlusconi sonha em levar Kaká, Ibrahimovic e Balotelli a time da segunda divisão italianaPresidente do Sevilla diz que futebol só voltará 100% quando torcedores puderem ir aos estádios E MAIS: