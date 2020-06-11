Clubes ingleses têm interesse no zagueiro Kurt Zouma, do Chelsea

Crédito: Divulgação / Chelsea

Depois de duas temporadas por empréstimo em Stoke City e Everton, ambos da Inglaterra, o zagueiro Kurt Zouma voltou ao Chelsea e recuperou seu espaço. Titular na maioria dos jogos dos Blues com o técnico Frank Lampard, o francês está atraindo o interesses de outros clubes da Terra da Rainha.

Segundo o jornal "Daily Express" o Everton tem sentido falta do defensor e está disposto a fazer uma proposta pelo jogador. Além dos Toffees, o Tottenham, rival de Londres, também deseja a contratação da Zouma. A publicação afirma que José Mourinho, que treinou o atleta no Chelsea e gosta de seu futebol.

Apesar de ser titular nos Blues, o clube poderia considerar vender o jogador para fazer caixa e ter recursos para investir na janela de transferências. O clube já contratou o marroquino Hakim Ziyech, do Ajax, e está perto de anunciar o atacante Timo Werner, do RB Leipzig, segundo a imprensa europeia.