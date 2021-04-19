Clubes ingleses se reúnem após anúncio da Superliga

Após o anúncio de que Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham seriam fundadores da Superliga, os outros 14 clubes da Premier League irão se reunir nesta terça-feira de forma emergencial para discutir as notícias que agitaram o mundo do futebol no último domingo, segundo o "Daily Mail".Diversas equipes estão com raiva do chamado Big Six, mas principalmente as que estão na parte superior da classificação do Campeonato Inglês e que aspiram alcançar a Champions League. No entanto, há uma preocupação de que o torneio possa vir a ser desvalorizado por conta do surgimento da Superliga.