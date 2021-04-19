Clubes ingleses se reúnem após anúncio da Superliga

Após o anúncio de que Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham seriam fundadores da Superliga, os outros 14 clubes da Premier League irão se reunir nesta terça-feira de forma emergencial para discutir as notícias que agitaram o mundo do futebol no último domingo, segundo o "Daily Mail".Diversas equipes estão com raiva do chamado Big Six, mas principalmente as que estão na parte superior da classificação do Campeonato Inglês e que aspiram alcançar a Champions League. No entanto, há uma preocupação de que o torneio possa vir a ser desvalorizado por conta do surgimento da Superliga.
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A notícia não causa tanto impacto para os clubes de menor escalão que anualmente brigam pela permanência na Premier League. No entanto, há um temor de que as cotas de televisão, principal fonte de receita das equipes, diminua por conta do novo campeonato.