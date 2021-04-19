Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Clubes ingleses se reúnem após anúncio da Superliga

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham buscam criar torneio continental próprio e adversários ficam furiosos com decisão...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 13:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 13:03
Crédito: Reprodução de internet
Após o anúncio de que Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham seriam fundadores da Superliga, os outros 14 clubes da Premier League irão se reunir nesta terça-feira de forma emergencial para discutir as notícias que agitaram o mundo do futebol no último domingo, segundo o "Daily Mail".Diversas equipes estão com raiva do chamado Big Six, mas principalmente as que estão na parte superior da classificação do Campeonato Inglês e que aspiram alcançar a Champions League. No entanto, há uma preocupação de que o torneio possa vir a ser desvalorizado por conta do surgimento da Superliga.
> Veja a tabela da Premier League
A notícia não causa tanto impacto para os clubes de menor escalão que anualmente brigam pela permanência na Premier League. No entanto, há um temor de que as cotas de televisão, principal fonte de receita das equipes, diminua por conta do novo campeonato.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários
Macucos é a principal atração do Festival Agita no dia 19 de abril, no shopping Mestre Álvaro.
Festival às margens da lagoa Juparanã, em Linhares, terá shows de Macucos e Casaca

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados