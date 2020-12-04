Clubes ingleses monitoram situação de jovem equatoriano do Sporting

Crédito: Divulgação/Sporting

O Leicester e outro clubes ingleses estão interessados na contratação de Gonzalo Plata, do Sporting, segundo o portal “Afición Central”, do Equador. As informações apontam que o time de Brendan Rodgers pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) pelo atleta que é destaque da seleção equatoriana, embora pouco aproveitado na equipe portuguesa.

> Veja a tabela do Campeonato Inglês

Além do Leicester, Newcastle e West Ham também acompanham a trajetória do jovem de 20 anos. O atleta participou de 21 partidas do Campeonato Português na última temporada, mas na atual campanha entrou apenas em quatro ocasiões e não foi titular em nenhum duelo.