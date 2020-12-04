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Clubes ingleses monitoram situação de jovem equatoriano do Sporting

Gonzalo Plata não vem sendo aproveitado no clube português, mas é destaque da seleção de seu país e chamou a atenção do Leicester, Newcastle e West Ham...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 10:33

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 10:33

Crédito: Divulgação/Sporting
O Leicester e outro clubes ingleses estão interessados na contratação de Gonzalo Plata, do Sporting, segundo o portal “Afición Central”, do Equador. As informações apontam que o time de Brendan Rodgers pode chegar a 20 milhões de euros (R$ 125 milhões) pelo atleta que é destaque da seleção equatoriana, embora pouco aproveitado na equipe portuguesa.
> Veja a tabela do Campeonato Inglês
Além do Leicester, Newcastle e West Ham também acompanham a trajetória do jovem de 20 anos. O atleta participou de 21 partidas do Campeonato Português na última temporada, mas na atual campanha entrou apenas em quatro ocasiões e não foi titular em nenhum duelo.
Apesar do pouco aproveitamento, Plata possui contrato até 2024 e o Sporting não precisa ter pressa em vendê-lo. No entanto, em um período de crise econômica como o atual, por conta da pandemia da Covid-19, a saída do equatoriano pode ser positiva para o balanço financeiro dos Leões e para pensar em futuros investimentos.

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