Clubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupo

Os clubes da Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, aprovaram em votação unânime nesta quarta-feira a volta dos treinos em grupo na Terra da Rainha.
As equipes agora estão liberadas para sessões de treinamentos em conjunto, como treinos coletivos, e com contatos físicos. Até o momento, os atletas estavam apenas fazendo trabalhos individuais nos centros de treinamentos das equipes.
A Premier League afirmou que existem protocolos médicos rigorosos para garantir que os centros de treinamentos sejam ambientes seguros para os atletas e que os testes realizados regularmente continuarão sendo feitos.
O Campeonato Inglês ainda não tem data para voltar, mas, segundo a Premier League, isto acontecerá apenas quando for seguro para todos.E MAIS:Premier League anuncia que quatro pessoas testaram positivo para a COVID-19 na terceira fase de testesNeymar se recusa a abaixar o salário e pressiona Paris Saint-GermainMarcano, do Porto, ficará afastado por lesão durante três mesesEstrelas do Olympique de Marseille convenceram Villas-Boas a ficar E MAIS: