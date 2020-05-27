Clubes ingleses estão autorizados a retomarem treinamentos em grupo

Crédito: Divulgação / Arsenal / Site Oficial

Os clubes da Premier League, organizadora do Campeonato Inglês, aprovaram em votação unânime nesta quarta-feira a volta dos treinos em grupo na Terra da Rainha.

As equipes agora estão liberadas para sessões de treinamentos em conjunto, como treinos coletivos, e com contatos físicos. Até o momento, os atletas estavam apenas fazendo trabalhos individuais nos centros de treinamentos das equipes.

A Premier League afirmou que existem protocolos médicos rigorosos para garantir que os centros de treinamentos sejam ambientes seguros para os atletas e que os testes realizados regularmente continuarão sendo feitos.