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futebol

Clubes ingleses conversam com atacante do Shakhtar Donetsk

Arsenal encabeça a lista dos interessados por Manor Solomon, atacante que marcou duas vezes contra o Real Madrid nesta temporada. Atleta quase foi para o City em 2017...
LanceNet

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Publicado em 

11 fev 2021 às 10:02

Publicado em 11 de Fevereiro de 2021 às 10:02

Crédito: Solomon pode estar próximo de jogar na Premier League (Divulgação/Shakhtar
O atacante Manor Soloman, do Shakhtar Donetsk, confirmou que está em conversas com clubes ingleses e afirmou que uma transferência pode acontecer na janela de verão. O atleta de 21 anos está na lista do técnico Mikel Arteta para reforçar o Arsenal na próxima temporada e as negociações com os Gunners começaram em janeiro.- Há conversas com times da Inglaterra. Meu sonho é jogar na Inglaterra e parece a opção mais real para mim. E os clubes ingleses podem pagar - afirmou em entrevista à “Sport5”.
> Veja a tabela da Premier League
O atleta quase foi contratado pelo Manchester City em 2017, mas o clube de Pep Guardiola não entrou em acordo com o Maccabi Petah Tikva por conta de divergências econômicas. O israelenese tem contrato com a equipe ucraniana até 2023, mas cresce a expectativa por uma mudança nos próximos meses.

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