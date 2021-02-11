Clubes ingleses conversam com atacante do Shakhtar Donetsk

O atacante Manor Soloman, do Shakhtar Donetsk, confirmou que está em conversas com clubes ingleses e afirmou que uma transferência pode acontecer na janela de verão. O atleta de 21 anos está na lista do técnico Mikel Arteta para reforçar o Arsenal na próxima temporada e as negociações com os Gunners começaram em janeiro.- Há conversas com times da Inglaterra. Meu sonho é jogar na Inglaterra e parece a opção mais real para mim. E os clubes ingleses podem pagar - afirmou em entrevista à “Sport5”.