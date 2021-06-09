Clubes ingleses assinam acordo anti-Superliga com a Premier League

Crédito: ADRIAN DENNIS / AFP

A Premier League irá multas os seis clubes ingleses que participaram do projeto da Superliga em 22 milhões de libras (R$ 157 milhões), segundo a imprensa inglesa. neste primeiro momento, nenhum clube sofrerá punição em pontos após o acordo assinado na manhã desta quarta-feira.No entanto, uma tentativa futura de entrar em uma nova liga deve gerar a sanção de 30 pontos do clube no Campeonato Inglês além de uma nova multa no valor de 25 milhões de libras (R$ 178,5 milhões). A decisão não agrada os outros 14 times que pediam redução de pontos imediatamente.

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Um dos grandes pontos de discussão foi sobre para onde iria o dinheiro da multa. O "Big Six" não queria destinar a grana para os rivais. Com isso, os milhões arrecadados serão revestidos em ações com iniciativas de base, torcedores e comunidades.