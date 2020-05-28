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Clubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semana

Primeiro-ministro da França anunciou liberação das atividades, porém, ainda de forma individual. Campeonato Francês foi encerrado em abril por decisão do governo...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 20:02

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 20:02

Crédito: Dominique Faget / AFP
O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou nesta quinta-feira que os clubes da França poderão voltar aos treinamentos a partir da próxima terça-feira, dia 2 de junho, desde que um protocolo médico rigoroso seja seguido.
A liberação será gradual, como ocorreu em outros países da Europa. No primeiro momento, os atletas não poderão fazer trabalhos coletivos e com contato, somente exercícios individuais.
- Sinto muito, mas precisamos continuar limitando os modos de vida sociais mais propícios à transmissão do vírus - disse o ministro, que observou que a evolução da pandemia é melhor do que o esperado na França.
Philippe se esquivou de responder se a decisão de terminar o Campeonato Francês de forma precipitada foi a mais adequada, já que outras grandes ligas na Europa estão retornando e limitou-se a dizer apenas que "não era o momento".
- Acho que a próxima temporada poderá começar em condições normais - disse o primeiro-ministro.E MAIS:Alex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesaManhã do Mercado: Pacotão por Pogba, futuro de Lautaro Martínez, Ndidi pode ir para a Espanha...Presidente do Lyon propõe torneio com quatro clubes franceses em julhoManchester United quer a contratação de joia do MonacoEmerson diz que quer ficar mais uma temporada no Betis E MAIS:

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