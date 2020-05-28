Clubes franceses podem retomar treinos a partir da próxima semana

Crédito: Dominique Faget / AFP

O primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, anunciou nesta quinta-feira que os clubes da França poderão voltar aos treinamentos a partir da próxima terça-feira, dia 2 de junho, desde que um protocolo médico rigoroso seja seguido.

A liberação será gradual, como ocorreu em outros países da Europa. No primeiro momento, os atletas não poderão fazer trabalhos coletivos e com contato, somente exercícios individuais.

- Sinto muito, mas precisamos continuar limitando os modos de vida sociais mais propícios à transmissão do vírus - disse o ministro, que observou que a evolução da pandemia é melhor do que o esperado na França.

Philippe se esquivou de responder se a decisão de terminar o Campeonato Francês de forma precipitada foi a mais adequada, já que outras grandes ligas na Europa estão retornando e limitou-se a dizer apenas que "não era o momento".