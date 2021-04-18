Clubes europeus planejam criação de Superliga, mas Uefa ameaça punição

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De acordo com reportagem publicada pelo jornal estadunidense "The New York Times" neste domingo, 12 clubes europeus planejam a criação de uma Superliga de clubes no Velho Continente. Com times de Espanha, Inglaterra e Itália, o anúncio da organização poderia ocorrer nas próximas horas.

+ Veja a tabela da Champions LeagueApós a informação, entretanto, a Uefa se manifestou por meio de uma nota oficial e disse ser contra. A entidade ainda afirmou ter o apoio de ligas e federações dos três países citados, além da Fifa, para invalidar a tentativa. Clubes de Alemanha e França ficaram de fora.

De acordo com a Uefa, "os clubes em questão serão proibidos de jogar em qualquer outra competição a nível nacional, europeu ou mundial, e seus jogadores poderão ser impedidos de representar suas seleções nacionais".

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A suposta criação desta Superliga Europeia vem justamente quando a Uefa pretendia anunciar mudanças na Champions League. Segundo o jornal americano, a competição teria 20 clubes, divididos em dois grupos de dez. Os quatro primeiros de cada chave avançariam, fazendo a fase eliminatória.